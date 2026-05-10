Okan Buruk tarihe geçti!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğu kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü ünvanını aldı.



Süper Lig'de 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, toplamda ise 26. kez ligi zirvede tamamladı.



Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray ile 4. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkardı.



FATİH TERİM ZİRVEDE



Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.



Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19'da şampiyonluk sevinci yaşadı.



Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.



Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kaldı.



Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.



ÜST ÜSTE 4 KEZ ŞAMPİYON OLAN 2. TEKNİK ADAM



Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu.



Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanarak 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı.



ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA



Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.



Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk, bu sezon da şampiyonluk sayısını 12'ye çıkardı.



ŞAMPİYONLAR



Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:





Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi 1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan 1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan 1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan 1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye 1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya 1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere 1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya 1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya 1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan 1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya 1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya 1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya 1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya 1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya 1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye 1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye 1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya 1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya 1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya 1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya 1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya 1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye 1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya 1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya 1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya 1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya 1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya 1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye 2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya 2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya 2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya 2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya 2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika 2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya 2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye 2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye 2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye 2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye 2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye 2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2019-20 Başakşehir Okan Buruk Türkiye 2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye 2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye 2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye 2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye 2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye 2025-26 Galatasaray Okan Buruk Türkiye