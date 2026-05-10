Fatih Tekke'den Ernest Muçi sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş karşılaşması sonrası Ernest Muçi'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Fatih Tekke yaptığı açıklamada "Muçi'yle ilgili fikrimi kulübe de kendisine de ilettim. Muçi bulunduğu dönem itibariyle çok faydalı oldu, iyi şeyler yaptı." dedi.
Sözlerine devam eden Fatih Tekke "Muçi'nin olmasını istemek noktasında soru işareti yok. Ekonomik olarak sıkıntı olabilir ama bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Fatih Tekke yaptığı açıklamada "Muçi'yle ilgili fikrimi kulübe de kendisine de ilettim. Muçi bulunduğu dönem itibariyle çok faydalı oldu, iyi şeyler yaptı." dedi.
Sözlerine devam eden Fatih Tekke "Muçi'nin olmasını istemek noktasında soru işareti yok. Ekonomik olarak sıkıntı olabilir ama bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.