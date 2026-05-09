Beşiktaşlı taraftarlardan protesto!

Beşiktaşlı taraftarlardan takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a protesto geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor maçının başlangıcında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı.
Maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı taraftarlar, sahaya sırtını dönerek sessiz protestoda bulundu.
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın başlangıç sırasında da, "Söylesene hoca bu takım niye oynamıyor?" tezahüratı yaptı.
Siyah-beyazlı tribünler, Trabzonspor maçında ilk 5 dakikanın ardından tezahürat yapmaya başladı.
YÖNETİME DE TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, daha sonra, "Siyah beyaz yönetim istifa" tezahüratlarında da bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor maçının başlangıcında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı.
Maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı taraftarlar, sahaya sırtını dönerek sessiz protestoda bulundu.
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın başlangıç sırasında da, "Söylesene hoca bu takım niye oynamıyor?" tezahüratı yaptı.
Siyah-beyazlı tribünler, Trabzonspor maçında ilk 5 dakikanın ardından tezahürat yapmaya başladı.
YÖNETİME DE TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, daha sonra, "Siyah beyaz yönetim istifa" tezahüratlarında da bulundu.