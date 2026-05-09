08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Hull City, Millwall ile yenişemedi: Turu ikinci maça bıraktı

İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında Hull City, sahasında Millwall ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş maçı Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

calendar 09 Mayıs 2026 00:07
Haber: AA
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, MKM Stadı'nda oynanan yarı final ilk maçında Londra ekibi Millwall'u ağırladı.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk yarısında rakip ceza alanında çok net pozisyonlar yakalayan Hull City, son vuruşlarda etkisiz kalınca skor tabelasında istediği değişikliği yapamadı ve iki takım devreye 0-0 beraberlikle gitti.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya Lewie Coyle'ın direğin üstünden az farkla dışarı giden şutuyla başlarken konuk takım, 69. dakikada Camiel Neghli'nin yan direkten auta çıkan şutunda gole çok yaklaştı.

Maçın 85. dakikasında Millwall'da Leonard'ın kaydettiği gol, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

Ligde bu sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmada da 4'er gol atılmasına karşın play-off yarı finalindeki ilk maç golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs Pazartesi günü Millwall'un sahasında oynanacak. Bu turu geçen ekip, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Play-off'ta final mücadelesi veren diğer iki takım ise ligi 4 ve 5. sıralarda bitiren Southampton ve Middlesbrough.

Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
