08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Alex Jimenez, skandal iddia sonrası kadro dışı!

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen Alex Jimenez, 15 yaşındaki bir çocuğa attığı iddia edilen mesajlar nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

calendar 08 Mayıs 2026 17:49 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 18:14
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta oynayan Alex Jimenez, Fulham maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Ardından kulüp, gerekçesini resmi internet sitesinden yaptığı şu duyuruyla açıkladı:

"AFC Bournemouth, Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada dolaşan paylaşımlardan haberdar durumdadır. Kulüp, konunun ciddiyetinin farkındadır ve şu anda konu derinlemesine incelenmektedir. Bu nedenle Alex, yarın Fulham ile oynanacak Premier Lig maçının kadrosunda yer almayacaktır ve şu anda kulüp tarafından başka bir açıklama yapılmayacaktır."

NE OLDU?

Bournemouth'un 21 yaşındaki İspanyol sağ beki Alex Jimenez'in, 15 yaşındaki bir çocuğa attığı iddia edilen mesajların ekran görüntülerinin sızdırılmasının ardından kulüp, bir sonraki maçın kadrosunda oyuncuya yer vermeyeceğini açıkladı. 

PERFORMANSI

Ocak ayında Milan'dan bonservisiyle transfer edilen Jimenez, bu sezon Bournemouth formasıyla 31 maça çıktı. Genç sağ bek 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
