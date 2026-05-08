08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Roma'dan yeniden Zeki Çelik hamlesi

Roma, Zeki Çelik ile yeni sözleşme görüşmelerine yeniden başladı.

calendar 08 Mayıs 2026 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma, Zeki Çelik'i kadrosunda tutmak için yeniden harekete geçti.

İtalyan ekibi, milli futbolcu ile daha önce de sözleşme görüşmelerinde bulunmuş ancak yıllık 4 milyon euro'luk talebin ardından Zeki Çelik konusunda geri adım atmıştı.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, 29 yaşındaki futbolcunun takımda tutulmasını istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma, Zeki Çelik ile yeni sözleşme görüşmelerine yeniden başladı.

Zeki Çelik'in de Roma'da kalmak istediği ve yeni görüşmelerde yıllık ücretin 4 milyon euro'nun altında olacak şekilde pazarlık yapıldığı yazıldı.

Roma'da bu sezon 42 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
