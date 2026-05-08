Roma'dan yeniden Zeki Çelik hamlesi

Roma, Zeki Çelik'i kadrosunda tutmak için yeniden harekete geçti.



İtalyan ekibi, milli futbolcu ile daha önce de sözleşme görüşmelerinde bulunmuş ancak yıllık 4 milyon euro'luk talebin ardından Zeki Çelik konusunda geri adım atmıştı.



Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, 29 yaşındaki futbolcunun takımda tutulmasını istiyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma, Zeki Çelik ile yeni sözleşme görüşmelerine yeniden başladı.



Zeki Çelik'in de Roma'da kalmak istediği ve yeni görüşmelerde yıllık ücretin 4 milyon euro'nun altında olacak şekilde pazarlık yapıldığı yazıldı.



Roma'da bu sezon 42 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.



