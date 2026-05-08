Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Perşembe günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.
Takımların bugüne dek ligde oynadığı 49 mücadelede Fenerbahçe'nin 37-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 128 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 52 gol gördü.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA ÜSTÜN
Sarı-lacivertli takım, ligde rakibiyle deplasmanda bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçların 15'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 51 gole Konyaspor 29 golle karşılık verdi.
İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarının son bölümünde Konyaspor penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.
TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 49 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.
FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 6 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 6 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.
Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 20 gol kaydederken 4 gol yedi.
Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. randevuda
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Perşembe günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da dev transfer listesi!
-
9
Arda Turan'dan Galatasaray yanıtı
-
8
Aziz Yıldırım'ın yönetiminde istediği 2 isim!
-
7
Fenerbahçe'de sezon sonu en az 10 veda!
-
6
Real Madrid'de büyük kriz: Valverde & Tchouameni olayı!
-
5
Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber!
-
4
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için yeni açıklama
-
3
Hakan Safi'den Enzo Maresca hamlesi
-
2
Galatasaray'dan Danilo için ilk temas!
-
1
Arsenal'in yıldızı Gabriel'den Galatasaray itirafı!
- 13:15 Al Hilal'de Darwin Nunez'e veda hazırlığı!
- 12:58 Real Madrid'de köstebek aranıyor!
- 12:27 Göztepe potada yarı final serisinde
- 12:26 Karşıyaka ile Petkimspor, gençlerde farklı performans sergiledi
- 12:24 Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!
- 12:23 Rizespor 2 eksikle İstanbul deplasmanında
- 12:22 Karşıyaka'nın yeni gözdeleri Berat ve Selim
- 12:21 Beldedeki ortaokuldan hentbol milli takımına 9 öğrenci seçildi
- 12:17 Hull City için kader gecesi!
- 12:16 Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri, 4 ülkeden 882 sporcuya parkur olacak
- 12:14 Muğlaspor'a şampiyonluk için dev destek
- 12:10 Göztepe'de umudun adı: Trabzonspor
- 12:07 Mateusz Lis'in Süper Lig'de 100. maç heyecanı
- 12:05 Beşiktaş ile Trabzonspor, 143. randevuda
- 11:58 Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. randevuda
- 11:56 İlhan Palut'tan Türkiye Kupası açıklaması!
- 11:50 Eyüp için kritik randevu!
- 11:50 Meksika'da Dünya Kupası tatili!
- 11:48 Yunus Akgün'ün ligde dalya heyecanı
- 11:44 Yusuf Yazıcı'nın üçüncü kez çapraz bağları koptu!
- 11:44 Toprak, MotoGP'de sezonun 5. yarışı için piste çıkıyor
- 11:43 Galatasaray'dan Antalyaspor'a karşı çarpıcı istatistik
- 11:42 Fatih Karagümrük kader maçında!
- 11:39 Antalya, G.Saray'a karşı kritik mücadelede
- 11:37 Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
- 11:36 Kocaelispor'da Karagümrük öncesi iki eksik!
- 11:32 Trabzon 7 eksikle kabusu bitirmek istiyor
- 11:30 Kasımpaşa için kritik viraj!
- 11:26 Diyadin, 2. döneminin ilk maçına çıkıyor!
- 11:22 Galatasaray ve Trabzonspor istiyor: Mithat Pala
- 11:15 4 eksik 1 belirsiz: Samsun, Başakşehir'e konuk!
- 11:10 Başakşehir Avrupa iddiası için sahnede
- 11:07 İşte Süper Lig'de 33. hafta hakemleri
- 11:04 Süper Lig'de 33. hafta maçları başlıyor
- 11:00 Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
- 10:57 Ernest Muçi'ye Alman devi talip oldu!
- 10:46 Arda Turan'dan Galatasaray yanıtı
- 10:39 Anderson Talisca çeteyi çökertti!
- 10:37 Roland Sallai'ye İngiliz kancası
- 10:26 Galatasaray'da büyük değişim kapıda
- 10:21 Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi iki eksik!
- 10:13 Como cephesinden Diego Carlos açıklaması: "Bizi üzer"
- 10:09 Beşiktaş, 2 eksik ile Trabzon'u ağırlıyacak!
- 09:54 Galatasaray'da büyük şölen hazırlığı
- 09:52 Beşiktaş'ta takımda sadece o kalacak!
- 09:43 Thunder ile Pistons, serilerde kontrolü ele aldı
- 09:42 Galatasaray'da dev transfer listesi!
- 09:31 Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesi!
- 09:23 Fenerbahçe'de sezon sonu en az 10 veda!
- 09:23 Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi!
- 09:22 Galatasaray'dan Danilo için ilk temas!
- 09:07 Galatasaray'da yeni hedef Aral Şimşir
- 08:55 Dorgeles Nene'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
- 08:52 Galatasaray'da oyunculara prim müjdesi
- 08:49 Beşiktaş'ta Davitashvili harekatı yeniden başladı!
- 08:48 Hakan Safi'den Enzo Maresca hamlesi
- 08:40 Galatasaray'da devam kararı: Günay Güvenç
- 08:33 Beşiktaş'ta son söz Sergen Yalçın'da!
- 08:27 Galatasaray'da Icardi'ye özel veda
- 08:18 Sergen Yalçın'ı bekleyen tehlike!
Real Madrid'de köstebek aranıyor!
Hull City için kader gecesi!
Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera için ayrılık çanları!
Real Madrid'de büyük kriz: Valverde & Tchouameni olayı!
Ferdi Kadıoğlu'nun hocası Hürzeler'den uzun vadeli imza
Süle, 30 yaşında futbolu bırakıyor!
Rafael Leao için transfer kararı; gönderiliyor!
Luis Enrique'den final itirafı!
Vincent Kompany'den hakem tepkisi!
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24