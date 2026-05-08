Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Perşembe günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.



Takımların bugüne dek ligde oynadığı 49 mücadelede Fenerbahçe'nin 37-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.



Bu maçlarda Fenerbahçe 128 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 52 gol gördü.



FENERBAHÇE DEPLASMANDA ÜSTÜN



Sarı-lacivertli takım, ligde rakibiyle deplasmanda bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi.



Bu maçların 15'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 51 gole Konyaspor 29 golle karşılık verdi.



İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarının son bölümünde Konyaspor penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.



TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ



Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 49 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.



Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.



FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 6 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ



Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 6 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.



Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.



Fenerbahçe, bu maçlarda 20 gol kaydederken 4 gol yedi.



Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.



