KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM takvimi açıklandı!

Dirsek çürüten ve hedefine odaklanan adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ais.osym.gov.tr ekranları başvurular için hangi tarihlerde açılacak?

Dört yıllık üniversite mezunlarının veya mezun olabilecek durumda olan adayların gireceği KPSS Lisans oturumları yaz aylarında start alıyor. İşte takvim:

Başvuru Tarihleri: 1 - 13 Temmuz 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 22 - 23 Temmuz 2026 (Sınav ücreti %50 artırımlı ödenir)

Genel Yetenek - Genel Kültür (GY-GK) ile Eğitim Bilimleri Sınavı: 6 Eylül 2026 Pazar

Alan Bilgisi 1. Gün Oturumları: 12 Eylül 2026 Cumartesi

Alan Bilgisi 2. Gün Oturumları: 13 Eylül 2026 Pazar

Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026

İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları veya mezun aşamasında olan adayların beklediği o kritik sınav sonbaharın ilk günlerinde yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026

Geç Başvuru Günü: 19 - 20 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026 Pazar

Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 2026

ÖSYM'nin en yoğun katılımlı oturumlarından biri olan ve lise mezunlarının ter döktüğü Ortaöğretim KPSS için de tarihler netleşti.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos - 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Günü: 15 - 16 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar

Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2026

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım veya Kur'an kursu öğreticisi olarak görev almak isteyen adayların katılmak zorunda olduğu DHBT oturumu ise yılın sonlarına doğru gerçekleşecek.

Başvuru Tarihleri: 22 - 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026 Pazar

Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026