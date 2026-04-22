Haber Tarihi: 22 Nisan 2026 11:03 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 11:03

KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM takvimi açıklandı!

Milyonlarca adayın devlet memuru olma hayaliyle gece gündüz demeden test çözüp hazırlandığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı, 2026 yılı için kelimenin tam anlamıyla zirveye tırmanıyor! Çiftli yıllarda (2024, 2026 vb.) gerçekleştirilen ve lisans mezunlarının yanı sıra önlisans ile lise (ortaöğretim) mezunlarının da geniş çaplı katılım sağlayabildiği bu devasa memuriyet maratonu için geri sayım başladı. Gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayınladığı takvime diken adaylar, arama motorlarında sabahtan bu yana "2026 KPSS ne zaman? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?" sorgularıyla eğitim sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte deneme sınavlarından başını kaldırıp başvuru sürecini kaçırmak istemeyen memur adayları için ÖSYM'nin netleştirdiği o kritik takvim...

 Dirsek çürüten ve hedefine odaklanan adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ais.osym.gov.tr ekranları başvurular için hangi tarihlerde açılacak?
2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Dört yıllık üniversite mezunlarının veya mezun olabilecek durumda olan adayların gireceği KPSS Lisans oturumları yaz aylarında start alıyor. İşte takvim:

Başvuru Tarihleri: 1 - 13 Temmuz 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 22 - 23 Temmuz 2026 (Sınav ücreti %50 artırımlı ödenir)

Genel Yetenek - Genel Kültür (GY-GK) ile Eğitim Bilimleri Sınavı: 6 Eylül 2026 Pazar

Alan Bilgisi 1. Gün Oturumları: 12 Eylül 2026 Cumartesi

Alan Bilgisi 2. Gün Oturumları: 13 Eylül 2026 Pazar

Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026


2026 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları veya mezun aşamasında olan adayların beklediği o kritik sınav sonbaharın ilk günlerinde yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026

Geç Başvuru Günü: 19 - 20 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026 Pazar

Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 2026

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
ÖSYM'nin en yoğun katılımlı oturumlarından biri olan ve lise mezunlarının ter döktüğü Ortaöğretim KPSS için de tarihler netleşti.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos - 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Günü: 15 - 16 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar

Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2026

2026 KPSS DHBT (DİN HİZMETLERİ) TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım veya Kur'an kursu öğreticisi olarak görev almak isteyen adayların katılmak zorunda olduğu DHBT oturumu ise yılın sonlarına doğru gerçekleşecek.

Başvuru Tarihleri: 22 - 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026 Pazar

Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026

