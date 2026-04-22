Yeraltı bugün var mı, bu hafta var mı? Yeraltı yayından kalktı mı, bitti mi?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin akıbetini merak eden ve ekran başına geçmeye hazırlanan izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o karanlık ve heyecan dolu dünya gerçekten tarihe mi karıştı?

Kısa, net ve yüreklere su serpecek o cevap: Derin bir nefes alabilirsiniz; Yeraltı dizisi KESİNLİKLE yayından kalkmadı, bitmedi veya final yapmadı!

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "şok karar, fişi çekildi" başlıklarıyla servis edilen haberlerin tamamı abartılı dedikodulardan ibarettir. Dizi, planlanan senaryo örgüsü ve kadrosuyla NOW TV ekranlarındaki yayın hayatına kesintisiz bir şekilde devam edecektir.

Peki durduk yere bu devasa prodüksiyon hakkında neden "kaldırıldı" söylentileri alevlendi? Bunun altında tüm Türkiye'yi derinden sarsan o acı olaylar ve zorunlu bir "senaryo revizyonu" yatıyor!

Milli Yas ve Üzüntü: Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan o kahredici okul saldırıları nedeniyle tüm ülke yasa boğuldu. İçerisinde mafya örgütlenmeleri ve yüksek dozda silahlı çatışma barındıran "Yeraltı" gibi dizilerin, acıların bu kadar taze olduğu bir ortamda yayınlanmasının doğru olmayacağına karar verildi ve yayıncı kuruluşlar tarafından bir haftalık zorunlu ara verildi.

Senaryo ve Şiddet Revizyonu: Toplumdan ve sosyal medyadan gelen haklı tepkiler üzerine, kanal yönetimi ve yapım şirketi radikal bir karar aldı. Sadece Yeraltı değil; Eşref Rüya ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlarda da silah ve şiddet kullanımının dozunun azaltılması için senaryolar yeniden düzenlendi. Geçen hafta dizinin yayınlanmamasının ana sebebi, kesilen ve yeniden kurgulanan bu sahnelerdi.

Ertelenen heyecan ve merakla beklenen o büyük yüzleşme nihayet bu akşam ekranlara dönüyor!

Evet, Yeraltı dizisi BUGÜN (22 Nisan 2026 Çarşamba) yepyeni bölümüyle ekranlarda olacak! Şiddet sahneleri törpülenmiş ve yeni kurgusuyla hazırlanan 12. yeni bölüm, bu akşam Türkiye saati ile tam 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Diziyi televizyondan değil de internetten izlemeyi sevenler için çok önemli bir hatırlatma yapalım: Yeraltı dizisinin yeni bölümleri artık YouTube kütüphanesine yüklenmemektedir!

Dizinin dijital yayın hakları münhasıran Disney+ platformuna aittir. Çarşamba akşamı saat 20.00'deki televizyon yayınını kaçıran izleyiciler, 12. bölümün tamamını ve kesintisiz halini yayın biter bitmez Disney+ uygulaması üzerinden izleyebileceklerdir. Ertesi gün YouTube'da yeni bölümü göremeyip "Dizi yayından kalkmış" paniğine kapılmamanız önemle duyurulur!