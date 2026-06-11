11 Haziran
Meksika-Güney Afrika
1-0DA
12 Haziran
Güney Kore-Çek Cumhuriyeti
05:00

Karşıyaka Spor Kulübünde başkanlığa Yiğit Tusder seçildi

Karşıyaka Spor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkan Yiğit Tusder seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 22:27
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka Spor Kulübünde başkanlığa Yiğit Tusder seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Yiğit Tusder, seçildi.

Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Aygün Cicibaş aday olmazken seçime Yiğit Tusder başkanlığında tek listeyle gidildi.

Seçim öncesi konuşma yapan başkan Cicibaş, kendisine zor günlerde destek olan herkese teşekkür ederek, bundan sonra da kendisinin yeni seçilecek yönetimin destekçisi olacağını belirtti.

Gerçekleştirilen seçimle Tusder, başkanlığa seçildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.