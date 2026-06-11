Balıkesirspor'da yeni dönem başladı!

Yeni sezon öncesi idari ve sportif yapılanmasını sürdüren TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da, göreve yeni gelen yönetim kurulu içindeki görev dağılımı netlik kazandı.



YÖNETİM KURULUNDA GÖREVLER BELİRLENDİ



Mert Alper Acar'ın başkanlığını yürüttüğü kırmızı-beyazlı kulüpte, başkan vekilliği görevine Cem Özışıkoğlu getirildi. Asbaşkanlık görevlerini Burak Boduroğlu, Özgür Başaran ve Melih Bağırgan üstlenirken; Ali Osman Eser Resmi Kurumlar ve Projeler Sorumlusu, Atilla Özmen Futbol Şube Sorumlusu, Mutlu Tanrıkulu ise Basın Sözcüsü ve Sosyal Medya Sorumlusu olarak belirlendi.



Yönetim kurulundaki diğer görevlendirmeler kapsamında; Ahmet Raşit Özen reklam, pazarlama ve altyapıdan, İlker Ababay taraftardan, Selami Can tesis ve personelden, Ömer Samet Kırdar hukuk işlerinden, Mehmet Akkan ise reklam ve pazarlamadan sorumlu yönetici oldu. Altyapı sorumluluğu Engin Gülışık ve Cemalettin Baygül'e verilirken, Kemal Tetik ile Mustafa Berkay Can store ve mağazadan sorumlu olarak mesaiye başladı.



YENİ TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFERLER



İdari yapılanmasını tamamlayan Balıkesir temsilcisi, saha içi planlamaları doğrultusunda da adımlar attı. Teknik direktörlük koltuğu için Polat Çetin ile resmi sözleşme imzalayan Balıkesirspor, kadrosunu güçlendirmek için de yıldız isimlere yöneldi. Kırmızı-beyazlı takım, yapılan transfer görüşmeleri sonucunda 52 Orduspor FK'dan Emre Gemici ve Eskişehirspor'dan Akın Akman ile prensip anlaşmasına vardı.



