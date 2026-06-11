Sofyan Amrabat belirsizliği: Betis'in transfer planı!

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte sarı-lacivertlilere geri dönecek. İspanyol basını, 29 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda son durumu masaya yatırdı...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sofyan Amrabat belirsizliği: Betis'in transfer planı!
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Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, İspanyol ekibindeki sözleşmesini tamamlamasıyla birlikte sarı-lacivertlilere geri dönecek.

FENERBAHÇE NE YAPACAK?

29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

KALMAK İSTİYOR

İspanyol basınından Eldesmarque'de yer alan habere göre, Real Betis, Amrabat'ı kadrosunda tutmak istiyor. Sevilla'da mutlu olan Faslı futbolcu da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Real Betis'te kalmak istiyor.

FENERBAHÇE KARAR VERMEDİ

Fenerbahçe, değişen yönetim ile birlikte Sofyan Amrabat ile ilgili henüz kararını vermedi.

Dünya Kupası'nın olması nedeniyle Amrabat transferinde kısa sürede belirleyici adımlar beklenmiyor.



TRANSFERDE ZORLAYICI UNSURLAR

Real Betis'i Amrabat'ın transferi konusunda zorlayacak unsurlar arasında bonservis ile birlikte maaş yer alıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Amrabat ile ayrılık kararı alması durumunda deneyimli futbolcu için yaptığı yatırımı [12 milyon euro] geri almak istiyor.

Real Betis ise Amrabat'ın kalıcı transferi konusunda büyük bir harcama yapmak istemiyor. İspanyol ekibi, bu noktada Amrabat'ın devreye girmesini bonservisinin düşmesi için Fenerbahçe ile görüşmesini bekliyor.

Amrabat'ın Real Betis'e transferi için kişisel bir fedakarlıkta da bulunması gerektiği yazıldı. Faslı futbolcunun Fenerbahçe'deki brüt maaşının 8 milyon euro olduğu ve Real Betis'in böyle bir maaşı karşılamasının zor olduğu kaydedildi. [Real Betis, kiralık transferinde Amrabat'ın maaşının yüzde 25'ini üstlendi.]

UZUN VADELİ SÖZLEŞME

Real Betis, bu noktada ise Amrabat'a daha düşük bir ücret ödemek ve Faslı futbolcu ile uzun süreli bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

İSPANYA'DA NE YAPTI?

Real Betis'te geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Sofyan Amrabat, 1 kez ağları havalandırdı.

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