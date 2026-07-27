Sofyan Amrabat'ta hedef 20 milyon euro

Yabancı oyuncu sayısını azaltmak için kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a yönelik teklifler dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezonu Real Betis'te kiralık geçiren Faslı orta saha için Suudi Arabistan ekibi Ittihad'ın bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü.
YÖNETİM 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe yönetiminin, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Amrabat için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, kadroda düşünülmeyen yabancı futbolcular arasında en yüksek transfer gelirini Amrabat'tan elde etmeyi beklediği aktarıldı.
ÖNCELİK BONSERVİSİYLE SATIŞ
Fenerbahçe'nin öncelikli planının 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek olduğu ifade edildi.
Yönetimin istediği seviyede bir teklif gelmemesi hâlinde Amrabat'ın bir sezon daha kiralanmasının gündeme gelebileceği kaydedildi.
AVRUPA'DAN KİRALAMA TEKLİFLERİ
Avrupa'dan iki kulübün Faslı orta saha için kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
AMRABAT REAL BETIS'İ İSTİYOR
Sofyan Amrabat'ın kariyerine yeniden Real Betis'te devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.
Ancak İspanyol kulübünün şu ana kadar Fenerbahçe'ye resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.
DIEGO CARLOS İÇİN 3 MİLYON EUROYA RET
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Como'nun, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Diego Carlos için Fenerbahçe'ye 3 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, İtalyan ekibinin önerisini yeterli bulmayarak reddettiği ifade edildi.
Como'nun stoper arayışında Davinson Sanchez ve Trevoh Chalobah ile de ilgilendiği aktarıldı.
YÖNETİM 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe yönetiminin, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Amrabat için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, kadroda düşünülmeyen yabancı futbolcular arasında en yüksek transfer gelirini Amrabat'tan elde etmeyi beklediği aktarıldı.
ÖNCELİK BONSERVİSİYLE SATIŞ
Fenerbahçe'nin öncelikli planının 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek olduğu ifade edildi.
Yönetimin istediği seviyede bir teklif gelmemesi hâlinde Amrabat'ın bir sezon daha kiralanmasının gündeme gelebileceği kaydedildi.
AVRUPA'DAN KİRALAMA TEKLİFLERİ
Avrupa'dan iki kulübün Faslı orta saha için kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
AMRABAT REAL BETIS'İ İSTİYOR
Sofyan Amrabat'ın kariyerine yeniden Real Betis'te devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.
Ancak İspanyol kulübünün şu ana kadar Fenerbahçe'ye resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.
DIEGO CARLOS İÇİN 3 MİLYON EUROYA RET
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Como'nun, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Diego Carlos için Fenerbahçe'ye 3 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, İtalyan ekibinin önerisini yeterli bulmayarak reddettiği ifade edildi.
Como'nun stoper arayışında Davinson Sanchez ve Trevoh Chalobah ile de ilgilendiği aktarıldı.