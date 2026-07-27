Fuat Çapa'dan transfer ve ayrılık sözleri

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, yeni sezon öncesi oynanan iki hazırlık maçı ve transfer çalışmalarını değerlendirdi.
Çapa, sürecin planları dahilinde ilerlediğini belirterek, "Samsunspor son 3 sezondur istediğini elde etti. Süper Lig'e çıktığımız sezon hedeflediğimiz gibi ligde kaldık. 2. sezon Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. 3. sezon Avrupa'da oynadık. Bu sezon ise oyuncularımıza rekor teklifler geliyor. Biz kötü işler yapsak, bu işler olur muydu?" diye konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TARAFTARI ANLIYORUM"
Çapa, "Taraftarımızı çok iyi anlıyorum. Onlar da tıpkı bizler gibi eksik bölgelere takviye yapılmasını istiyorlar. Eksiklerimiz belli. Bu eksiklerimizi hocamızla yaptığımız toplantılar ve hazırlık maçlarıyla zaten hepimiz görüyoruz. Şu anda iki stoper ve bir orta saha transferi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer giden oyuncumuz olursa, ona göre transfer çalışmaları şekillenebilir. Bir de unutulmasın geçen sezon sakatlık problemine giren Jaures ve Souza da bizim için transfer gibi " dedi.
İSİM İSİM AÇIKLADI
Antoine Makoumbou, Logi Tomasson, Marius Mouandilmadji ve Cherif Ndiaye'nin de satılacağı iddialarına açıklık getiren Çapa, "Makoumbou ve Tomasson'a gelen bir teklif yok. Oyuncuları kesinlikle de satmayı düşünmüyoruz. Ndiaye'ye teklifler geldi ama bizim istediğimiz seviyede değil. Marius kalmayı çok istiyor. Onun için bonservis beklentimiz diğerlerinden daha yüksekti. Henüz bu rakamlara yakın bir teklif gelmedi. Eğer gelirse değerlendirir ve ona göre transfer sürecini planlarız" diye konuştu.
"8 MİLYON EURO'YU REDDETTİK"
Kendilerine güvenilmesini isteyen Çapa, şöyle bitirdi: "Samsunspor'un geleceği için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakın Drongelen'in geldiği maliyet belli, satıldığı rakam belli. Ali Diabate'yi 100- 150 bin euroya mal ettik ve gelen 8 milyon euroluk teklifi reddettik. Elimizde bu değerler varken bu oyunculara sahip çıkalım. Hocamız da Ali'yi çok beğeniyor, inşallah yanına gelen takviyelerle kendini geliştirmeye ve forma savaşına girmeye devam edecek. Bizler de Samsunspor'un menfaatlerini göz önünde tutarak çalışıyoruz. Taraftarımız isteklerinde haklı, biz de bu istekleri yerine getirmeye çalışıyoruz." [Samsun Hedef Halk]
Çapa, sürecin planları dahilinde ilerlediğini belirterek, "Samsunspor son 3 sezondur istediğini elde etti. Süper Lig'e çıktığımız sezon hedeflediğimiz gibi ligde kaldık. 2. sezon Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. 3. sezon Avrupa'da oynadık. Bu sezon ise oyuncularımıza rekor teklifler geliyor. Biz kötü işler yapsak, bu işler olur muydu?" diye konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TARAFTARI ANLIYORUM"
Çapa, "Taraftarımızı çok iyi anlıyorum. Onlar da tıpkı bizler gibi eksik bölgelere takviye yapılmasını istiyorlar. Eksiklerimiz belli. Bu eksiklerimizi hocamızla yaptığımız toplantılar ve hazırlık maçlarıyla zaten hepimiz görüyoruz. Şu anda iki stoper ve bir orta saha transferi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer giden oyuncumuz olursa, ona göre transfer çalışmaları şekillenebilir. Bir de unutulmasın geçen sezon sakatlık problemine giren Jaures ve Souza da bizim için transfer gibi " dedi.
İSİM İSİM AÇIKLADI
Antoine Makoumbou, Logi Tomasson, Marius Mouandilmadji ve Cherif Ndiaye'nin de satılacağı iddialarına açıklık getiren Çapa, "Makoumbou ve Tomasson'a gelen bir teklif yok. Oyuncuları kesinlikle de satmayı düşünmüyoruz. Ndiaye'ye teklifler geldi ama bizim istediğimiz seviyede değil. Marius kalmayı çok istiyor. Onun için bonservis beklentimiz diğerlerinden daha yüksekti. Henüz bu rakamlara yakın bir teklif gelmedi. Eğer gelirse değerlendirir ve ona göre transfer sürecini planlarız" diye konuştu.
"8 MİLYON EURO'YU REDDETTİK"
Kendilerine güvenilmesini isteyen Çapa, şöyle bitirdi: "Samsunspor'un geleceği için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakın Drongelen'in geldiği maliyet belli, satıldığı rakam belli. Ali Diabate'yi 100- 150 bin euroya mal ettik ve gelen 8 milyon euroluk teklifi reddettik. Elimizde bu değerler varken bu oyunculara sahip çıkalım. Hocamız da Ali'yi çok beğeniyor, inşallah yanına gelen takviyelerle kendini geliştirmeye ve forma savaşına girmeye devam edecek. Bizler de Samsunspor'un menfaatlerini göz önünde tutarak çalışıyoruz. Taraftarımız isteklerinde haklı, biz de bu istekleri yerine getirmeye çalışıyoruz." [Samsun Hedef Halk]