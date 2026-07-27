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Mustafa Er: "Asla pes etmeyeceğiz"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rakip kim olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Er, sonucun değil oyun planına bağlılığın önemli olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 00:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mustafa Er: 'Asla pes etmeyeceğiz'
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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldıkları hazırlık karşılaşmasının ardından takımının performansını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mustafa Er, oyuncularına rakip kim olursa olsun mücadeleyi bırakmamaları ve oyun planına sadık kalmaları gerektiğini söyledi.

"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

Takımının sahadaki yaklaşımına ilişkin konuşan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hep oyuncularıma şunu söylerim; kimle oynarsak oynayalım, bu Süper Lig takımları da olabilir, Süper Lig'in şampiyon takımı da olabilir, asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz ve plana sadık kalacağız."

Rakiplere saygı duyacaklarını ancak hiçbir takımı gözlerinde büyütmeyeceklerini belirten Er, her karşılaşmada oyun prensiplerini ön planda tutacaklarını ifade etti.

"SKOR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİLDİ"

Shakhtar Donetsk'in güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Mustafa Er, hazırlık maçındaki sonucun yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Çok başarılı bir takım. Ancak bu maçı ciddi bir kriter olarak almıyorum. Belirli prensipler noktasında iyi görüntüler verdik. Bugünkü skor 0-0 da olsa, mağlup da olsak, hatta farklı mağlup olsak aynı şeyleri söyleyecektim. Oyun bizim için önemliydi."

"BU MAÇ BİZE ZARAR VEREBİLİR"

Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir takıma karşı alınan sonucun gereğinden fazla büyütülmemesi gerektiğini belirten Er, Bursaspor'un henüz o seviyede olmadığını ifade etti.

"Şampiyonlar Ligi oynayacak çok iyi bir takıma karşı iyi oynadık demek bize zarar verebilir. Biz şu an o kalibrede değiliz, o potansiyelde değiliz."

"HER GEÇEN GÜN GELİŞİYORUZ"

Takımın 27 Haziran'dan bu yana yoğun şekilde çalıştığını belirten Mustafa Er, yeni transferlerin de oyun anlayışına uyum sağladığını söyledi.

"Çok yoğun çalıştık; hem fiziksel hem de oyunsal olarak. Yeni gelen arkadaşlarımız da buna inandı, onlar da keyif alıyor. Her geçen gün gelişiyoruz ve gelişimimiz devam edecek."

ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR

Mustafa Er, yoğun fikstürlerine rağmen Bursa'ya gelen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'a ve Ukrayna ekibine teşekkür etti.

Karşılaşmada oluşan atmosferin hem Bursaspor hem de Türk futbolu adına önemli olduğunu dile getirdi.

BODRUM HAZIRLIKLARI BAŞLAYACAK

Lig öncesinde son bir hazırlık maçı daha yapmayı planladıklarını belirten Er, bu karşılaşmanın takım içinde oynanabileceğini söyledi.

"Büyük ihtimal kendi aramızda oynayacağız. Takımı ikiye bölerek 90 dakikalık bir maç yapmayı planlıyoruz."

Mustafa Er, takıma iki günlük izin vereceklerini ve perşembe günü Bodrum maçı hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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