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Jadon Sancho'ya Katar'dan teklif

Katar ekibi Al-Rayyan, Manchester United'dan ayrılan Jadon Sancho'ya teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 19:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jadon Sancho'ya Katar'dan teklif
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Manchester United'dan ayrılan Jadon Sancho'nun yeni takımı henüz netlik kazanmadı.

SANCHO'YA TEKLİF YAPTILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz yıldıza yeni bir talip çıktı. Katar ekibi Al-Rayyan, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Al-Rayyan, Jadon Sancho'ya bir teklifte bulundu.

Jadon Sancho için eski takımı Borussia Dortmund da gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Jadon Sancho, İngiliz ekibinde 39 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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