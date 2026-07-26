Jadon Sancho'ya Katar'dan teklif

Manchester United'dan ayrılan Jadon Sancho'nun yeni takımı henüz netlik kazanmadı.
SANCHO'YA TEKLİF YAPTILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz yıldıza yeni bir talip çıktı. Katar ekibi Al-Rayyan, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Al-Rayyan, Jadon Sancho'ya bir teklifte bulundu.
Jadon Sancho için eski takımı Borussia Dortmund da gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Jadon Sancho, İngiliz ekibinde 39 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
SANCHO'YA TEKLİF YAPTILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz yıldıza yeni bir talip çıktı. Katar ekibi Al-Rayyan, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Al-Rayyan, Jadon Sancho'ya bir teklifte bulundu.
Jadon Sancho için eski takımı Borussia Dortmund da gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Jadon Sancho, İngiliz ekibinde 39 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.