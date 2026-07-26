Formula 1, Bahreyn Grand Prix'sini Sepang Pisti'ne taşıdı

Formula 1'de Nisan ayında yapılması planlanan ancak güvenlik gerekçeleriyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si, Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Formula 1'den yapılan açıklamada, organizasyonun 2-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
RESMİ ONAYA BAĞLI
Yarışın Azerbaycan ve Singapur Grand Prix'leri arasına yerleştirildiği bildirildi.
Organizasyonun, nihai anlaşmaların tamamlanması ve resmi onayın alınması halinde Malezya'da "Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix'si" adıyla düzenleneceği ifade edildi.
ORTA DOĞU'DAKİ DURUM NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ
Formula 1, Mart ayında yaptığı açıklamada nisan ayında düzenlenmesi planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle takvimde planlandığı şekilde gerçekleştirilemeyeceğini duyurmuştu.
RESMİ ONAYA BAĞLI
Yarışın Azerbaycan ve Singapur Grand Prix'leri arasına yerleştirildiği bildirildi.
Organizasyonun, nihai anlaşmaların tamamlanması ve resmi onayın alınması halinde Malezya'da "Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix'si" adıyla düzenleneceği ifade edildi.
ORTA DOĞU'DAKİ DURUM NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ
Formula 1, Mart ayında yaptığı açıklamada nisan ayında düzenlenmesi planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle takvimde planlandığı şekilde gerçekleştirilemeyeceğini duyurmuştu.