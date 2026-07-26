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Fenerbahçe'de kadro şişkinliği! İsmail Kartal çözüm bekliyor!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılamaması nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenmanlarda sıkıntı yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 11:10
Haber: Sözcü
Fenerbahçe'de kadro şişkinliği! İsmail Kartal çözüm bekliyor!
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Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda düşünülmeyen futbolcularla henüz yolların ayrılmaması nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenmanları gruplar halinde yaptırmak zorunda kaldı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Yönetimin oyuncuların menajerleriyle ayrılık konusunda temaslarını sürdürdüğü ancak bazı isimlere kulüp bulunmasında zorluk yaşandığı belirtildi. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde kadronun sadeleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

HEDEF KADROYU RAHATLATMAK

Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin daha verimli çalışma ortamına kavuşması ve yüksek maaş yükünü azaltmak amacıyla ayrılık sürecini kısa süre içinde tamamlamayı planladığı ifade edildi.

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