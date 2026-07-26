Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, fazla oyuncu sayısı teknik heyetin çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KADRODA YOĞUNLUK VAR
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda düşünülmeyen futbolcularla henüz yolların ayrılmaması nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenmanları gruplar halinde yaptırmak zorunda kaldı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Yönetimin oyuncuların menajerleriyle ayrılık konusunda temaslarını sürdürdüğü ancak bazı isimlere kulüp bulunmasında zorluk yaşandığı belirtildi. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde kadronun sadeleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
HEDEF KADROYU RAHATLATMAK
Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin daha verimli çalışma ortamına kavuşması ve yüksek maaş yükünü azaltmak amacıyla ayrılık sürecini kısa süre içinde tamamlamayı planladığı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda düşünülmeyen futbolcularla henüz yolların ayrılmaması nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenmanları gruplar halinde yaptırmak zorunda kaldı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Yönetimin oyuncuların menajerleriyle ayrılık konusunda temaslarını sürdürdüğü ancak bazı isimlere kulüp bulunmasında zorluk yaşandığı belirtildi. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde kadronun sadeleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
HEDEF KADROYU RAHATLATMAK
Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin daha verimli çalışma ortamına kavuşması ve yüksek maaş yükünü azaltmak amacıyla ayrılık sürecini kısa süre içinde tamamlamayı planladığı ifade edildi.