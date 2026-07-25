Kayserispor U19 takımında gösterdiği performansla A takıma yükselme başarısı göstererek, profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki sağ bek Ertuğrul Gazi Demirel, 3'üncü Lig ekiplerinden İnkılap Futbol Spor Kulübü'ne kiralandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kayserispor U-19 takımında bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çeken Ertuğrul Gazi Demirel, yeni sezon öncesi Kayserispor ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon kampına da katılan genç oyuncu kamptan ayrılarak 3'üncü Lig ekiplerinden İnkılap Futbol Spor Kulübü'ne kiralandı. Geç oyuncu İstanbul ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor, Ertuğrul Gazi Demirel'i kiraladı
Kayserispor'un genç sağ beki Ertuğrul Gazi Demirel, gelişimini sürdürmesi amacıyla 2026-2027 sezonu için TFF 3. Lig ekiplerinden İnkılap Futbol Spor Kulübü'ne kiralandı.
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