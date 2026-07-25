Beşiktaş'a Joe Willock transferinde menajer engeli!

Beşiktaş'ın orta saha transferinde listesinin ilk sırasında yer alan Joe Willock için yürüttüğü görüşmelerde yeni bir pürüz çıktığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Newcastle United forması giyen İngiliz futbolcunun temsilciliğini yapan babasının, siyah-beyazlı yönetimden 2,5 milyon euroluk ek ödeme talep ettiği belirtildi.
TRANSFERDE SALAH ETKİSİ
Willock'un babasının, Muhamed Salah transferinde konuşulan mali rakamların ardından mevcut taleplerini artırdığı iddia edildi.
Beşiktaş yönetiminin beklenmedik talep üzerine oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeleri dondurduğu aktarıldı.
PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANMIŞTI
Joe Willock'un temsilcisinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Tarafların bu görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına vardığı, siyah-beyazlıların da Newcastle United ile bonservis pazarlıklarına başladığı ifade edildi.
İKİNCİ MENAJERLİK KRİZİ
Mohamed Salah'ın transferinde menajer Ramy Abbas ile mali şartlar konusunda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın, Joe Willock cephesindeki yeni taleple ikinci bir sorunla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.
Kaynakta görüşmelerin tamamen sona erdiğine ilişkin bir bilgi yer almadı.
ITALIANO TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, güçlü fiziği ile top tekniğini birleştirdiği belirtilen Joe Willock'u kadrosunda görmeyi çok istediği aktarıldı.
26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun Newcastle United ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
TRANSFERDE SALAH ETKİSİ!
26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Joe Willock'un Newcastle United ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
TRANSFERDE SALAH ETKİSİ
Willock'un babasının, Muhamed Salah transferinde konuşulan mali rakamların ardından mevcut taleplerini artırdığı iddia edildi.
Beşiktaş yönetiminin beklenmedik talep üzerine oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeleri dondurduğu aktarıldı.
PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANMIŞTI
Joe Willock'un temsilcisinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Tarafların bu görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına vardığı, siyah-beyazlıların da Newcastle United ile bonservis pazarlıklarına başladığı ifade edildi.
İKİNCİ MENAJERLİK KRİZİ
Mohamed Salah'ın transferinde menajer Ramy Abbas ile mali şartlar konusunda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın, Joe Willock cephesindeki yeni taleple ikinci bir sorunla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.
Kaynakta görüşmelerin tamamen sona erdiğine ilişkin bir bilgi yer almadı.
ITALIANO TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, güçlü fiziği ile top tekniğini birleştirdiği belirtilen Joe Willock'u kadrosunda görmeyi çok istediği aktarıldı.
26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun Newcastle United ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
TRANSFERDE SALAH ETKİSİ!
26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Joe Willock'un Newcastle United ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.