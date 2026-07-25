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Fenerbahçe'ye asist Dzeko'dan

Fenerbahçe, Stuttgart'ın süper golcüsü Ermedin Demirovic'i transfer listesine aldı. Edin Dzeko da devreye girip hem Boşnak golcüye hem de eski takımına olumlu bilgiler verdi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 09:41
Haber: Sözcü
Fenerbahçe'ye asist Dzeko'dan
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Stuttgart, Ermedin Demirovic'i 2024 yazında Augsburg'dan 21 milyon Euro gibi rekor ücrete Dortmund'a giden Serhou Guirassy'nin boşluğunu doldurmak için aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftalık maaşı yaklaşık 60 bin Euro civarında. Bundesliga'da geçen sezon 25 maçta 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Santrforun yanı sıra 1.85 boyundaki oyuncu kanatlarda da oynayan böyle bir yetenek şimdi Fenerbahçe'nin radarında.

KAPTAN "FENER'E GİT!" DEDİ

Fenerbahçe'ye bu transferde Demirovic'in asla kıramayacağı bir isim yardım ediyor: Edin Dzeko.

Boşnak futbolcu, kaptanı Dzeko'yu idolü olarak tanımlıyor. Bir röportajında "Ondan mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

Dzeko'nun 28 yaşındaki golcüye son tavsiyesi ise "Fener'e git" oldu. Dzeko, Fenerbahçeli yöneticilere de Demirovic hakkında olumlu bilgiler verdi.

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