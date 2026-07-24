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16 Yaş Altı Millilerden Sırbistan'a set vermeden galibiyet

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvada 4'te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, grup etabının son maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 23:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
16 Yaş Altı Millilerden Sırbistan'a set vermeden galibiyet
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16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki karşılaşmayı 25-16, 25-23 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

TURNUVADA 4'TE 4 YAPTI

Sırbistan karşısında set vermeden galip gelen milli takım, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

SON RAKİP YUNANİSTAN

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, grup etabının beşinci ve son karşılaşmasında yarın ev sahibi Yunanistan ile mücadele edecek.

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvada 4'te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, grup etabının son maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

 
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