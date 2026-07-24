Galatasaray Monza CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS Monza)

Galatasaray Monza hazırlık maçı şifresiz S Sport Plus izle!
Hazırlık maçında Galatasaray ile AC Monza Raiffeisen Arena'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak tv100 web sitesine gidiniz.
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GALATASARAY İKİ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK
Galatasaray'da Avusturya kampı başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak.S SPORT PLUS SPORX KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ! GALATASARAY İLK MAÇINI 5-1 KAZANDI
Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Avusturya'da iki hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, bugün (Cuma) TSİ 21.00'de İtalya Serie A'ya yeni yükselen Monza ile Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Galatasaray'ın Monza ile karşılaşacağı maç S Sport'tan canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takım, sonrasında 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda bir diğer İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele edecek. Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında geçtiğimiz hafta 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmişti. GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan kampta şu oyuncular yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina. GALATASARAY'IN KADROSUNDA SÜRPRİZ
Galatasaray, Avusturya kampı için kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın kadrosunda TFF'ye ismi bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı'nın yer alması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda ismi TFF'ye bildirilmeyen diğer isim olan Halil Dervişoğlu, Avusturya kampı kadrosuna da dahil edilmedi.