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Galatasaray'da 5 transfer kararı

Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun ardından 5 transfer daha yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar; hücum, orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 11:48
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 5 transfer kararı
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İlk takviyesini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların, 5 takviye daha yapması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10 NUMARA ÖNCELİK

Yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda hücum hattını, orta sahayı ve savunmayı güçlendirecek. Galatasaray'da öncelik 10 numara transferi. Bu bölge için alınacak oyuncuya ciddi bonservis bedeli ayrılması gündemde.

İKİNCİ SIRA SANTRFOR

Galatasaray'da ikinci öncelik, santrfora verilecek. Sarı kırmızılılar, bu bölgeye artı 4 yabancı kuralına uygun kiralık bir futbolcu düşünüyor. Galatasaray ayrıca üçüncü golcü olarak yerli bir ismi de renklerine bağlamak istiyor.

KANAT TRANSFERİ

Takviye planlanan diğer bölge ise hücum hattının kanadı. Noa Lang ve Ahmed Kutucu takımdan ayrılırken, Can Armando Güner'in de kiralanması gündemde yer alıyor. Bu doğrultuda kanat bölgesinde Leroy Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanına dördüncü bir isim alınacak.

Kanat transferinde de artı 4 yabancı kuralına uygun kiralama modeli üzerinde duruluyor.

SAVUNMAYA TAKVİYE

Galatasaray'da takviye düşünülen bir diğer bölge ise savunma. Okan Buruk'tan gelecek rapora göre sağ bek ya da stoper transferi için girişimler olabilir.

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