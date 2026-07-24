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Karşıyaka'ya altyapıdan taze kan

Karşıyaka'da 18 yaşındaki kaleci Ersen Batın Güler profesyonel yapıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'ya altyapıdan taze kan
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3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka, kadrosuna altyapısından yeni bir takviye yaptı. Yeşil-kırmızılılarda 18 yaşındaki kaleci Ersen Batın Güler profesyonel yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı kalecimiz Ersen Batın Güler ile profesyonel sözleşme imzaladık. Ersen Batın'ın Karşıyaka armasını gururla taşıyacağı uzun, sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çamdibigücü'nde futbola başlayan genç file bekçisi, İzmir DSİ Spor altyapısından 2021'de Karşıyaka'ya transfer oldu. Ersen Batın, yeşil-kırmızılı formayla U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında toplam 72 maça çıktı. Karşıyaka geçen hafta altyapıdan sağ bek Arda Baran Eren'i (21) de profesyonel yapmıştı. Öte yandan geçen sezon Başakşehir'den kiralanan Onur İnan, yeni sezon öncesi 2'nci Lig'e yükselen Kütahyaspor'a transfer oldu.

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