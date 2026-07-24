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İlhan Fakılı'dan ışık veren performans

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, Midtjylland karşısındaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 10:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İlhan Fakılı'dan ışık veren performans
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçında olumlu bir görüntü sergiledi. Midtjylland karşısında ilk 11'de görev yapan genç futbolcu, performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK MAÇINDA BEĞENİ TOPLADI

Vincenzo Italiano'nun ilk 11'de şans verdiği 20 yaşındaki futbolcu, ortaya koyduğu mücadele ve oyun disipliniyle teknik heyetten tam not aldı. Özellikle ilk yarıda sergilediği etkili performansla ön plana çıkan İlhan Fakılı, Rashica'yı bir kez daha yedek kulübesine çekebileceğinin sinyallerini verdi.

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