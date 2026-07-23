Beşiktaş'tan Avrupa'ya galibiyetle başlangıç





Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazllılar 1-0 kazandı.



Mücadelenin 15. dakikasında Midtjylland oyuncusu Friday Etim, Tiago Djalo'ya sert müdahalesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Karşılaşmanın 26. dakikasında Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş , Midtjylland'ı konuk etti.Mücadelenin 15. dakikasında Midtjylland oyuncusu, Tiago Djalo'ya sert müdahalesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Karşılaşmanın 26. dakikasında Beşiktaş'ta kaptan, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.



Maçın rövanşı, 30 Temmuz Perşembe günü TSI 20:00'de Danimarka'daki MCH Arena'da oynanacak.





BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ



Beşiktaş, Midtjylland 'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



Bu eşleşmenin ilk maçında Hradec Kralove, Tromsö'yü deplasmanda 1-0 mağlup etti.



VINCENZO ITALIANO'NUN KADRO TERCİHİ



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Beşiktaş'ın Salih Özcan ile gole yaklaştığı an!👀 pic.twitter.com/f9NnuPDOMA



— Sporx (@sporx) July 23, 2026

Friday Etim, sert müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü! 🟥 pic.twitter.com/7V9aNclLXo



— Sporx (@sporx) July 23, 2026

Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı!😱 pic.twitter.com/tMvFSfVeYD



— Sporx (@sporx) July 23, 2026





Oh'un şutunda kaleci Olafsson geçit vermedi! 🧤 pic.twitter.com/WUSLxuldvv



— Sporx (@sporx) July 23, 2026 70. dakikada Cerny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta, top az farkla auta gitti.



Vaclav Cerny'nin şutu, kalecinin son anda yaptığı müdahaleyle direğin yanından dışarı gitti! pic.twitter.com/LSiWwCsBL4



— Sporx (@sporx) July 23, 2026 79. dakikada Midtjylland gole çok yaklaştı. Bravo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Billing'in ceza sahası içinde karşı karşıya vuruşunda, kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çelerek golü önledi.



Alexander Nübel'den kritik kurtarış! 🧤 pic.twitter.com/0RPDtnBBog



— Sporx (@sporx) July 23, 2026 81. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza yayının sağından yaptığı vuruşta, top kaleci Olafsson'dan döndü. Orkun Kökçü'nün pozisyonun devamında ceza yayının solunda bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak auta çıktı.



Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Stat: Tüpraş



Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola (İspanya)



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo (Dk. 78 Agbadou), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 73 Ouattara), Salih Özcan (Dk. 73 Kartal Kayra Yılmaz), Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı (Dk. 63 Rashica), Oh (Dk. 63 Semih Kılıçsoy)



Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen (Dk. 18 Castillo (Dk. 83 Watjen)), Osorio (Dk. 63 Cho), Franculino (Dk. 46 Erlic), Etim



Gol: Dk. 26 Orkun Kökçü (Beşiktaş)



Kırmızı kart: Dk. 15 Etim (Midtjylland)







55. dakikada Oh'un penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Olafsson'dan döndü.70. dakikada Cerny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta, top az farkla auta gitti.79. dakikada Midtjylland gole çok yaklaştı. Bravo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Billing'in ceza sahası içinde karşı karşıya vuruşunda, kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çelerek golü önledi.81. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza yayının sağından yaptığı vuruşta, top kaleci Olafsson'dan döndü. Orkun Kökçü'nün pozisyonun devamında ceza yayının solunda bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak auta çıktı.Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.TüpraşRicardo de Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola (İspanya)Nübel, Murillo, Djalo (Dk. 78 Agbadou), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 73 Ouattara), Salih Özcan (Dk. 73 Kartal Kayra Yılmaz), Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı (Dk. 63 Rashica), Oh (Dk. 63 Semih Kılıçsoy)Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen (Dk. 18 Castillo (Dk. 83 Watjen)), Osorio (Dk. 63 Cho), Franculino (Dk. 46 Erlic), EtimDk. 26 Orkun Kökçü (Beşiktaş)Dk. 15 Etim (Midtjylland)