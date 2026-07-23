Beşiktaş'tan Avrupa'ya galibiyetle başlangıç

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazllılar 1-0 kazandı.
Mücadelenin 15. dakikasında Midtjylland oyuncusu Friday Etim, Tiago Djalo'ya sert müdahalesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Siyah-beyazlılarda Tiago Djalo, 78. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Emmanuel Agbadou'ya bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.
Maçın rövanşı, 30 Temmuz Perşembe günü TSI 20:00'de Danimarka'daki MCH Arena'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ
Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Bu eşleşmenin ilk maçında Hradec Kralove, Tromsö'yü deplasmanda 1-0 mağlup etti.
VINCENZO ITALIANO'NUN KADRO TERCİHİ
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk 11'de üç yeni transfere şans verdi.
İtalyan çalıştırıcı, Alman kaleci Alexander Nübel, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı'yı Midtjylland karşısında sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı futbol takımı, sezonun ilk resmi maçında Midtjylland karşısına kalede Nübel ile çıktı.
Beşiktaş ile ilk resmi maçına çıkan 48 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile kurdu.
Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan üçlüsünü görevlendiren Italiano, hücumun sağında Vaclav Cerny, solunda İlhan Fakılı ve gole en yakın noktada ise Hyeon-gyu Oh'a formayı teslim etti.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Devrim Şahin, Cumali Gürsel, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy şans bekledi.
YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE
Beşiktaş'ta üç yeni transfer, Midtjylland önünde ilk resmi maçlarına çıktı.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, kaleci Alexander Nübel, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı'ya Danimarka takımı karşısında forma verdi.
Beşiktaş'ın diğer transferleri Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara ise yedek kulübesinde İtalyan teknik adamdan şans bekledi.
SİYAH-BEYAZLILAR, TARAFTARIYLA BULUŞTU
Beşiktaş, Midtjylland maçıyla yaklaşık 2,5 ay sonra evinde taraftarının önünde mücadele etti.
Süper Lig'in 33. haftasında son olarak 9 Mayıs'ta Trabzonspor ile evinde karşılaşan Beşiktaş, 75 gün sonra taraftarıyla buluştu.
SEZONUN İLK RESMİ MAÇINA BÜYÜK İLGİ
Beşiktaş taraftarı, Midtjylland ile oynanan sezonun ilk resmi maçına büyük ilgi gösterdi.
Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada küçük boşluklar göze çarparken, takımlarını yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde oyunculara tezahüratlarla destekte bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ön direkte Oh'un kafayla aşırttığı topa Salih Özcan'ın altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
15. dakikada Midtjylland 10 kişi kaldı. Orta sahada Etim ile girdiği ikili mücadelede Djalo yerde kaldı. Maçın hakemi Ricardo de Burgos, Etim'i direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
Beşiktaş'ın Salih Özcan ile gole yaklaştığı an!👀 pic.twitter.com/f9NnuPDOMA
— Sporx (@sporx) July 23, 2026
22. dakikada siyah-beyazlı takım, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Djalo, topu ceza yayındaki Oh ile buluşturdu. Güney Koreli futbolcu, şık bir dokunuşla meşin yuvarlağı Olaitan'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
Friday Etim, sert müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü! 🟥 pic.twitter.com/7V9aNclLXo
— Sporx (@sporx) July 23, 2026
26. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin sağdan gönderdiği pasında topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
29. dakikada siyah-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı sol kanatta son çizgi üzerinden ceza alanına ortaladı. Murillo'nun şutunda kaleci Olafsson'un müdahale ettiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün harika golüyle 1-0 önde! 🔥🇹🇷 pic.twitter.com/Pz1JOloXsu
— Sporx (@sporx) July 23, 2026
45. dakikada ceza sahası dışından Billing'in kullandığı frikikte, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı!😱 pic.twitter.com/tMvFSfVeYD
— Sporx (@sporx) July 23, 2026
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
70. dakikada Cerny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta, top az farkla auta gitti.
Oh'un şutunda kaleci Olafsson geçit vermedi! 🧤 pic.twitter.com/WUSLxuldvv
— Sporx (@sporx) July 23, 2026
79. dakikada Midtjylland gole çok yaklaştı. Bravo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Billing'in ceza sahası içinde karşı karşıya vuruşunda, kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çelerek golü önledi.
Vaclav Cerny'nin şutu, kalecinin son anda yaptığı müdahaleyle direğin yanından dışarı gitti! pic.twitter.com/LSiWwCsBL4
— Sporx (@sporx) July 23, 2026
81. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza yayının sağından yaptığı vuruşta, top kaleci Olafsson'dan döndü. Orkun Kökçü'nün pozisyonun devamında ceza yayının solunda bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak auta çıktı.
Alexander Nübel'den kritik kurtarış! 🧤 pic.twitter.com/0RPDtnBBog
— Sporx (@sporx) July 23, 2026
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola (İspanya)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo (Dk. 78 Agbadou), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 73 Ouattara), Salih Özcan (Dk. 73 Kartal Kayra Yılmaz), Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı (Dk. 63 Rashica), Oh (Dk. 63 Semih Kılıçsoy)
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen (Dk. 18 Castillo (Dk. 83 Watjen)), Osorio (Dk. 63 Cho), Franculino (Dk. 46 Erlic), Etim
Gol: Dk. 26 Orkun Kökçü (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 15 Etim (Midtjylland)