Çorum'dan Memphis Depay'a teklif!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, transferde önemli bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum FK, Corinthians forması giyen Memphis Depay ile ilgileniyor. Çorum FK'nin, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da bitecek Depay'ın durumunu yakından ettiği belirtildi.
TEKLİF YAPILDI
ESPN'de yer alan habere göre, Çorum FK, 32 yaşındaki futbolcuya teklif sundu. Depay ise bu teklife henüz yanıt vermedi.
MARSILYA VAZGEÇTİ
Depay, Marsilya'nın da gündemine gelmiş ancak Fransız ekibi, maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.
Corinthians'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Depay, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
TEKLİF YAPILDI
ESPN'de yer alan habere göre, Çorum FK, 32 yaşındaki futbolcuya teklif sundu. Depay ise bu teklife henüz yanıt vermedi.
MARSILYA VAZGEÇTİ
Depay, Marsilya'nın da gündemine gelmiş ancak Fransız ekibi, maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.
Corinthians'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Depay, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.