Beşiktaş'ın Lucumi teklifine ret!

Beşiktaş, Jhon Lucumi transferi için Bologna'ya teklif yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan medyasında yer alan habere göre, Lucumi'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Kolombiyalı savunma oyuncusu için Bologna'ya 12 milyon euro ve Jean Onana'yı önerdi.
BOLOGNA'DAN RET
28 yaşındaki Lucumi için 25 milyon euro bonservis bekleyen Bologna, Beşiktaş'ın bu teklifini kabul etmedi.
Bologna'nın Lucumi konusunda indirim yapmak istemediği ve takas tekliflerine de kapalı olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Bologna'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Lucumi, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan medyasında yer alan habere göre, Lucumi'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Kolombiyalı savunma oyuncusu için Bologna'ya 12 milyon euro ve Jean Onana'yı önerdi.
BOLOGNA'DAN RET
28 yaşındaki Lucumi için 25 milyon euro bonservis bekleyen Bologna, Beşiktaş'ın bu teklifini kabul etmedi.
Bologna'nın Lucumi konusunda indirim yapmak istemediği ve takas tekliflerine de kapalı olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Bologna'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Lucumi, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.