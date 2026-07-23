23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
1-075'
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
0-0
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
1-146'
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
0-1DUR
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
1-277'
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
1-374'
23 Temmuz
Polissya Zhytomyr-Kopenhag
2-273'
23 Temmuz
NK Varazdin-Jablonec
2-272'
23 Temmuz
Borac BL-Petrocub
1-046'
23 Temmuz
Lugano-Dukagjini
1-046'
23 Temmuz
Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
1-0DA
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
0-047'
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
4-0
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
0-0DA
23 Temmuz
NK Bravo-KF Shkendija
1-1DA
23 Temmuz
Shelbourne-Nomme Kalju
3-1DA
23 Temmuz
Motherwell-HB Torshavn
1-0DA
23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
0-0DA
23 Temmuz
Stjarnan-Ilves
0-034'
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
2-035'
23 Temmuz
FCSB-Auda
2-289'
23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
1-1
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
1-3
23 Temmuz
Paide -Zira
1-0
23 Temmuz
Malisheva-Hibernian
2-0
23 Temmuz
FK Liepaja-Austria Wien
0-2
23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
1-1
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
1-1
23 Temmuz
Flora Tallinn-TNS
1-0
23 Temmuz
HJK-Coleraine
5-0
23 Temmuz
Debrecen-Pyunik
1-0
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Dila Gori-Apollon Limassol
0-4
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RFS-Vestri
4-1
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Tromsoe-H. Kralove
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23 Temmuz
Rakow-Valletta
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Dunajska Streda-Velez Mostar
1-0
23 Temmuz
AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
0-1
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ML Vitebsk-Sutjeska
3-0
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GAIS-FC Nordsjaelland
1-0
23 Temmuz
Universitatea Cluj-Brann
2-2
23 Temmuz
Zimbru-FC Noah
1-1
23 Temmuz
Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
3-0
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
0-019'

Beşiktaş'ın Lucumi teklifine ret!

Beşiktaş, Jhon Lucumi için Bologna'ya 12 milyon euro ve Jean Onana'yı önerdi. Bologna, Beşiktaş'ın bu teklifini kabul etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 22:16
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın Lucumi teklifine ret!
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Beşiktaş, Jhon Lucumi transferi için Bologna'ya teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan medyasında yer alan habere göre, Lucumi'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Kolombiyalı savunma oyuncusu için Bologna'ya 12 milyon euro ve Jean Onana'yı önerdi.

BOLOGNA'DAN RET

28 yaşındaki Lucumi için 25 milyon euro bonservis bekleyen Bologna, Beşiktaş'ın bu teklifini kabul etmedi.

Bologna'nın Lucumi konusunda indirim yapmak istemediği ve takas tekliflerine de kapalı olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Bologna'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Lucumi, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.

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