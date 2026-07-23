Kulüplerden talep: Ayakta seyirci!

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Doğan, yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması olduğunu söyledi.
Ertuğrul Doğan'ın sözleri şu şekilde:
"Yeni sezon öncesi geldiğimiz noktayı değerlendirmek ve çözüm bekleyen konuları birlikte ele almak üzere bir araya geldik.
Kulüpler Birliği olarak kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle müsabaka güvenlik giderleri kulüplerin önemli bir kalemi olarak yer almaktadır. Bunun bakanlığımız tarafından karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ne yazık ki istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Bireysel olaylara bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz.
Kale arkasındaki ayakta seyirci uygulamasının stadyumu uygun olan kulüplerde hayata geçirilmesi konusunu arz ederiz."
Ertuğrul Doğan'ın sözleri şu şekilde:
"Yeni sezon öncesi geldiğimiz noktayı değerlendirmek ve çözüm bekleyen konuları birlikte ele almak üzere bir araya geldik.
Kulüpler Birliği olarak kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle müsabaka güvenlik giderleri kulüplerin önemli bir kalemi olarak yer almaktadır. Bunun bakanlığımız tarafından karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ne yazık ki istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Bireysel olaylara bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz.
Kale arkasındaki ayakta seyirci uygulamasının stadyumu uygun olan kulüplerde hayata geçirilmesi konusunu arz ederiz."