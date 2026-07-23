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Jamie Vardy'den Kante itirafı: "Fransa'yı biz seçtirdik"

Jamie Vardy, N'Golo Kante'nin milli takım tercihini ilk etapta Mali'den yana kullanmak istediğini, ancak Leicester City'deki takım arkadaşlarının onu Fransa'yı seçmesi için ikna ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 12:52
Jamie Vardy'den Kante itirafı: 'Fransa'yı biz seçtirdik'
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Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante hakkında eski takım arkadaşı Jamie Vardy'den dikkat çeken bir itiraf geldi.

JAMIE VARDY'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz golcü Jamie Vardy, katıldığı bir podcast programında eski takım arkadaşı N'Golo Kante hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vardy, Fenerbahçe forması giyen deneyimli orta saha oyuncusunun milli takım kariyerine ilişkin bilinmeyen bir detayı paylaşarak Kante'nin ilk tercihinin Fransa değil Mali olduğunu söyledi.

"ONU BİZ İKNA ETTİK"

Vardy, Kante'nin babasının kökleri nedeniyle Mali Milli Takımı'nı tercih etmek istediğini belirterek, Leicester City'deki takım arkadaşlarının bu kararından vazgeçmesini sağladığını ifade etti.

İngiliz futbolcu, "N'Golo, babasının köklerini yaşatmak için Fransa'yı değil, Mali'yi temsil etmek istiyordu. Onu Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanacağına biz ikna ettik. Hatta Chelsea'deyken Mini Cooper'ını köydeki ailesine hediye etmişti. Takım arkadaşları onunla dalga geçince kendisine yeni bir tane aldı." ifadelerini kullandı.

FRANSA İLE TARİHE GEÇTİ

Kante, Fransa Milli Takımı kariyerinde önemli başarılara imza attı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan kadroda yer alırken, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. Fransız yıldız, 2021 UEFA Uluslar Ligi kupasını da kariyerine ekledi.

35 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alırken milli formayla çıktığı 69 maçta 2 gole imza attı.

LEICESTER'DAN FENERBAHÇE'YE

Jamie Vardy ile N'Golo Kante, Leicester City'nin 2015-2016 sezonunda kazandığı tarihi Premier Lig şampiyonluğunda birlikte forma giydi. Kante, o sezon sergilediği top kapma ve savunma performansıyla Avrupa'nın en gözde orta saha oyuncularından biri haline gelirken, kariyerine Chelsea gibi büyük bir takıma da yer verdi.

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