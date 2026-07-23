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Gençlerbirliği 5 yılda 12. kez sandığa gidiyor

Gençlerbirliği, yönetim kurulundaki görüş ayrılıkları nedeniyle yeniden seçime gidiyor. Başkent ekibinin son 5 yıldaki 12. genel kurulu, 25 Temmuz Cumartesi günü çoğunluk şartı aranmadan gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 12:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği 5 yılda 12. kez sandığa gidiyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son 5 yılda 12. kez genel kurula gidecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkanlığını Haydar Arda Çakmak'ın yaptığı kırmızı-siyahlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ÇOĞUNLUK ŞARTI ARANMAYACAK

Gençlerbirliği'nin 18 Temmuz'da yapılan ilk genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadı.

İkinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın düzenlenecek ve kırmızı-siyahlı camia yeni başkanını belirleyecek.

CAVCAVLAR SONRASI İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Gençlerbirliği'nde 37 yıl başkanlık yapan İlhan Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.

Başkent ekibi, İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 sezonunda 29 yıl aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'den düştü. Bir sezon sonra yeniden yükselen kırmızı-siyahlılar, 2020-2021 sezonunda tekrar küme düştü.

Murat Cavcav'ın 10 Haziran 2021'deki seçimde aday olmamasıyla kulüpte "Cavcavlar dönemi" sona erdi.

AKDAŞ 5 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Niyazi Akdaş, 10 Haziran 2021'de başkanlığa seçildi. Akdaş, sonraki yaklaşık 2,5 yıllık süreçte farklı dönemlerde toplam 5 kez başkanlık görevine getirildi.

31 Temmuz 2022'deki seçimde başkan olan Talip Çankırı'nın görev süresi yaklaşık iki ay sürdü. Akdaş, 25 Eylül 2022'de yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

16 Temmuz ve 14 Ekim 2023'teki genel kurullarda da seçilen Akdaş, şirketleşme için delegelerden yetki alınamamasının ardından görevinden istifa etti.

SUNGUR DÖNEMİNDE SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

3 Mart 2024'teki olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, Serkan Aydın'ı bir oy farkla geçerek başkan seçildi.

Gençlerbirliği, Sungur döneminde 2024-2025 sezonunu 68 puanla ikinci sırada tamamlayarak 4 yıllık Süper Lig özlemine son verdi. Sungur, 14 Haziran 2025'teki genel kurulda yeniden seçildi.

ÇAKMAK, SEZONUN ÜÇÜNCÜ BAŞKANI OLDU

Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle 7 Ekim 2025'te görevinden ayrıldı. Yönetim kurulunda yapılan oylama sonucunda Mehmet Kaya başkanlığa getirildi.

Kaya'nın 6 Aralık 2025'teki olağanüstü genel kurulda adaylıktan çekilmesinin ardından seçime tek aday olarak giren Haydar Arda Çakmak, sezonun üçüncü başkanı oldu.

Çakmak, daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen 17 Ocak 2026'daki genel kurulda yeniden başkan seçildi.

SON HAFTA LİGDE KALDI

Gençlerbirliği, geçen sezonun son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig'de kalmayı başardı.

Kırmızı-siyahlılar, sezonu 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 14. sırada tamamladı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Yönetimdeki istikrarsızlık teknik direktör değişikliklerine de yansıdı. Başkent ekibinde geçen sezon 5 kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

Volkan Demirel ve Metin Diyadin iki farklı dönemde görev alırken, takımı ayrıca Hüseyin Eroğlu ve Levent Şahin çalıştırdı.

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