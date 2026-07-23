22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
1-0
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
1-0
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
3-3
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
2-4
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
2-1
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
1-1
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
2-3
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
0-0
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
1-2
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
0-2DA
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Fenerbahçe'nin eski gözdesi Morita, Hull City'ye!

Premier Lig'e yükselen Hull City, daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Hidemasa Morita'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 21:28 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 02:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin eski gözdesi Morita, Hull City'ye!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, orta saha transferinde Hidemasa Morita ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere Premier League'e yükselen Hull City, Sporting Lizbon'dan ayrılan 31 yaşındaki Japon futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Hull City ile anlaşma sağlayan Morita, İngiltere'de sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Hidemasa Morita, 2021 yılında Santa Clara forması giydiği dönemde Fenerbahçe'nin başında bulunan Vitor Pereira'nın transfer listesinde yer almıştı.

GEÇEN SEZON 50 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan Japon orta saha, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.