Fenerbahçe'nin eski gözdesi Morita, Hull City'ye!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, orta saha transferinde Hidemasa Morita ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere Premier League'e yükselen Hull City, Sporting Lizbon'dan ayrılan 31 yaşındaki Japon futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Hull City ile anlaşma sağlayan Morita, İngiltere'de sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Hidemasa Morita, 2021 yılında Santa Clara forması giydiği dönemde Fenerbahçe'nin başında bulunan Vitor Pereira'nın transfer listesinde yer almıştı.
GEÇEN SEZON 50 MAÇTA OYNADI
Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan Japon orta saha, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Hull City ile anlaşma sağlayan Morita, İngiltere'de sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Hidemasa Morita, 2021 yılında Santa Clara forması giydiği dönemde Fenerbahçe'nin başında bulunan Vitor Pereira'nın transfer listesinde yer almıştı.
GEÇEN SEZON 50 MAÇTA OYNADI
Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan Japon orta saha, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.