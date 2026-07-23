Crysencio Summerville, Al Hilal'e transfer oluyor!

2026 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı formasıyla ilk kez sahaya çıkan ve 4 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Crysencio Summerville'in yeni adresi belli oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United ile sözlü anlaşmaya vardı. Summerville, Suudi Arabistan ekibine transfer olmak için yeşil ışık yakarken sağlık kontrolü için de izin verildi.
West Ham United, transferden 55 milyon sterlin bonservis bedeli kazanacak. Anlaşmada ayrıca 10 milyon sterline kadar bonus maddesinin bulunduğu belirtildi.
ROMA YARIŞTAN ÇEKİLDİ
Transfer sürecinde Roma, West Ham United ile 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlamış ve Summerville'e yıllık 4 milyon euro maaş teklif etmişti. İtalyan ekibi, transferi tamamlamak için Rotterdam'a özel jet gönderirken Al Hilal'in devreye girmesiyle dengeler değişti.
Suudi Arabistan ekibi, West Ham'a daha yüksek bir bonservis teklifinin yanı sıra Summerville'e yıllık 15 milyon euro maaş önerdi. Bunun üzerine Roma, transfer yarışında açık artırmaya girmeme kararı alarak görüşmelerden çekildi.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Crysencio Summerville'in adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı kanat oyuncusuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.
WEST HAM PERFORMANSI
2024 yılında Leeds United'dan 29 milyon euro karşılığında West Ham United'a transfer olan Summerville, İngiliz ekibinde çıktığı 56 maçta 8 gol ve 7 asist kaydetti.
West Ham United, transferden 55 milyon sterlin bonservis bedeli kazanacak. Anlaşmada ayrıca 10 milyon sterline kadar bonus maddesinin bulunduğu belirtildi.
ROMA YARIŞTAN ÇEKİLDİ
Transfer sürecinde Roma, West Ham United ile 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlamış ve Summerville'e yıllık 4 milyon euro maaş teklif etmişti. İtalyan ekibi, transferi tamamlamak için Rotterdam'a özel jet gönderirken Al Hilal'in devreye girmesiyle dengeler değişti.
Suudi Arabistan ekibi, West Ham'a daha yüksek bir bonservis teklifinin yanı sıra Summerville'e yıllık 15 milyon euro maaş önerdi. Bunun üzerine Roma, transfer yarışında açık artırmaya girmeme kararı alarak görüşmelerden çekildi.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Crysencio Summerville'in adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı kanat oyuncusuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.
WEST HAM PERFORMANSI
2024 yılında Leeds United'dan 29 milyon euro karşılığında West Ham United'a transfer olan Summerville, İngiliz ekibinde çıktığı 56 maçta 8 gol ve 7 asist kaydetti.