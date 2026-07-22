Galatasaray, Raul Asencio için devrede

Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho, Raul Asencio'yu kadroda düşünmüyor.
MOURINHO DÜŞÜNMÜYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, 23 yaşındaki stoper, yeni sezonda Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.
Mourinho'nun bu düşüncesinin Asencio ve menajerine de iletildiği belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından Asencio'nun kiralık veya kalıcı olarak Real Madrid'den ayrılması bekleniyor.
GALATASARAY DEVREDE
Asencio ile ilgilenen takımlardan birinin Galatasaray olduğu yazıldı. İtalya'dan da Lazio'nun 23 yaşındaki İspanyol stoperin transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.
Real Madrid'de bu sezon gerçekleşen transferlerle birlikte bazı ayrılıkların yaşanması gerektiği ve Raul Asencio'ya da şans verecek ve maaşını üstlenecek bir takım bulunması gerektiği belirtildi.
Sport'ta yer alan haberde, "Şimdi, ona şans vermeye ve maaşının tamamını ya da bir kısmını üstlenmeye hazır bir takım bulmak gerekiyor; ancak bu miktar her kulübün karşılayabileceği bir rakam değil." ifadeleri kullanıldı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Real Madrid'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Asencio, savunma performansıyla birlikte 2 gol attı ve 1 aist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun, Real Madrid ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
MOURINHO DÜŞÜNMÜYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, 23 yaşındaki stoper, yeni sezonda Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.
Mourinho'nun bu düşüncesinin Asencio ve menajerine de iletildiği belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından Asencio'nun kiralık veya kalıcı olarak Real Madrid'den ayrılması bekleniyor.
GALATASARAY DEVREDE
Asencio ile ilgilenen takımlardan birinin Galatasaray olduğu yazıldı. İtalya'dan da Lazio'nun 23 yaşındaki İspanyol stoperin transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.
Real Madrid'de bu sezon gerçekleşen transferlerle birlikte bazı ayrılıkların yaşanması gerektiği ve Raul Asencio'ya da şans verecek ve maaşını üstlenecek bir takım bulunması gerektiği belirtildi.
Sport'ta yer alan haberde, "Şimdi, ona şans vermeye ve maaşının tamamını ya da bir kısmını üstlenmeye hazır bir takım bulmak gerekiyor; ancak bu miktar her kulübün karşılayabileceği bir rakam değil." ifadeleri kullanıldı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Real Madrid'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Asencio, savunma performansıyla birlikte 2 gol attı ve 1 aist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun, Real Madrid ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.