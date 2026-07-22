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Galatasaray'da zorlu transfer denklemi

Galatasaray'da değişen yabancı kuralıyla birlikte ayrılacaklar konusunda da büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Sarı-kırmızılıları zorlu bir denklem bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 10:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da zorlu transfer denklemi
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Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, değişen 10+4 kuralıyla birlikte, taraftarın tepkisine rağmen transferde temkinli adımlar atıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın kadrosunda şu anda 11 yabancı oyuncu bulunuyor. Galatasaray'ın yabancıları şu şekilde:

Davinson Sanchez
Victor Nelsson
Ismail Jakobs
Wilfried Singo
Roland Sallai
Elias Jelert
Lucas Torreira
Mario Lemina
Gabriel Sara
Leroy Sane
Victor Osimhen

2 VEDA KESİN

Galatasaray'da bu oyuncular arasından Victor Nelsson ve Elias Jelert'in (Kontenjana uymasına rağmen) takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray'da iki Danimarkalı oyuncunun ayrılığı ile birlikte yabancı oyuncu sayısı 9'a düşecek.

KONTENJANA UYAN İSİMLER

Galatasaray'ın kadrosunda Renato Nhaga ve yeni transfer Lesley Ugochukwu ise TFF'nin açıkladığı +4 kontenjanına uyan isimler olarak öne çıkıyor.

KİM AYRILACAK?

Galatasaray'da Nelsson ve Jelert'in takımdan ayrılmasıyla birlikte yabancı oyuncu kontenjanına bir kişilik yer açılacak.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİ

Galatasaray'ın transfer gündeminde; Bruno Fernandes, Rafael Leao, Phil Foden gibi önemli isimler yer alıyor.

Galatasaray'ın transfer gündeminde söz konusu isimlerden birden fazlasının transfer edilmesi durumunda ise sarı-kırmızılılarda ayrılık yaşanması gerekiyor.

Sarı-kırmızılılar, +4 kontenjanına uyan transferler için de girişimlerine devam ediyor.

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