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Beşiktaş, Goretzka'da Milan ve Liverpool'u geride bıraktı!

Beşiktaş, Leon Goretzka transferinde Milan ve Liverpool'un önüne geçerek Alman yıldız için temaslarını sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 10:05
Haber: Posta
Beşiktaş, Goretzka'da Milan ve Liverpool'u geride bıraktı!
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Beşiktaş orta sahaya dinamik ve güçlü bir oyuncu arıyordu. Bayern ile sözleşmesi biten Leon Goretzka ile temas kuruldu.

Milan ve Liverpool'un teklifleri Alman oyuncuyu cezbetmedi.

DEVLERİN TEKLİFİ CAZİP GELMEDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, Bayern Münih ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Leon Goretzka için bir yoklama yaptı. Orta sahaya dinamizm katmak için çalışan Kartal, 31 yaşındaki Alman oyuncuya teklifini iletti.

Milan ve Liverpool'un da Goretzka için araya girdiği öğrenildi. Ancak İtalyan ve İngiliz ekiplerinin Alman futbolcuya sundukları maaş ve imza parası teklifi çok cazip değil.

BU HAFTA İÇİNDE SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

1.89 metre boyundaki Goretzka, merkez orta saha dışında 10 numara ve ön liberoda da oynuyor. Teknik direktör Italiano'nun Alman oyuncunun transferi ile Orkun ve Salih gibi yaratıcı oyuncuların veriminin artacağına inanıyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olan Goretzka'ya 2+1 yıllık sözleşme önerildi. İmza parasıyla birlikte Goretzka'nın yıllık maliyetinin 10 milyon euroyu geçmemesi öngörüldü. Goretzka'nın bu hafta içinde bitirilmesi planlanıyor. 

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