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Nicolo Zaniolo, imzayı attı!

Udinese, Nicolo Zaniolo ile maaş krizini çözdü ve İtalyan oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo, imzayı attı!
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Udinese'de Nicolo Zaniolo ile ilgili yaşanan kriz imzayla sona erdi.

MAAŞTA SORUN ÇIKTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, Galatasaray'dan bonservisini aldıktan sonra Zaniolo ile ilk etapta maaş konusunda anlaşma sağlayamadı. Udinese ve Zaniolo arasındaki görüşmeler devam etti ve anlaşma sağlandı.

SÖZLEŞMESİ AÇIKLANDI

İtalyan ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zaniolo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.

İMZA SONRASI AÇIKLAMA

Zaniolo, Udinese'nin sözleşmeyi açıklamasının ardından, "Son günlerde sözleşme yenileme görüşmelerim hakkında çok konuşuldu, çok fazla haber çıktı, çoğu zaman da yanlış bilgilerle ama kesin olan bir şey var; Udinese'ye ve taraftarlarına olan saygım hiçbir zaman değişmedi. Bu yıl bunu sahada, her gün daha da fazla kanıtlamak istiyorum. Haydi Udinese." paylaşımını yaptı.

Nicolo Zaniolo, geçen sezon Udinese'de 34 maçta süre buldu ve 6, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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