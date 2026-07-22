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Davinson Sanchez'e teklif yolda!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Galatasaray'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile ilgileniyor. Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray'a 40 milyon euro'nun üzerinde teklif gelmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 14:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Davinson Sanchez'e teklif yolda!
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez için talipler artıyor.

YENİ BİR TALİP ÇIKTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Como, Inter ve Bournemouth gibi takımların ardından Davinson Sanchez'e bu kez Suudi Arabistan'dan bir talip çıktı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Kolombiyalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

Al-Ahli'nin teknik direktörü Matthias Jaissle, Davinson'u tanıyan kişilerden bilgi aldı.

40 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcusu için Como'dan gelen toplamda 33 milyon euro'luk teklifi kabul etmemişti. Davinson Sanchez için bu kez Suudi Arabistan'dan 40 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi bekleniyor.

2 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 2 kez ağları havalandırdı.

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