Davinson Sanchez'e teklif yolda!

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez için talipler artıyor.
YENİ BİR TALİP ÇIKTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Como, Inter ve Bournemouth gibi takımların ardından Davinson Sanchez'e bu kez Suudi Arabistan'dan bir talip çıktı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Kolombiyalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
Al-Ahli'nin teknik direktörü Matthias Jaissle, Davinson'u tanıyan kişilerden bilgi aldı.
40 MİLYON EURO TEKLİF
Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcusu için Como'dan gelen toplamda 33 milyon euro'luk teklifi kabul etmemişti. Davinson Sanchez için bu kez Suudi Arabistan'dan 40 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi bekleniyor.
2 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 2 kez ağları havalandırdı.
YENİ BİR TALİP ÇIKTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Como, Inter ve Bournemouth gibi takımların ardından Davinson Sanchez'e bu kez Suudi Arabistan'dan bir talip çıktı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Kolombiyalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
Al-Ahli'nin teknik direktörü Matthias Jaissle, Davinson'u tanıyan kişilerden bilgi aldı.
40 MİLYON EURO TEKLİF
Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcusu için Como'dan gelen toplamda 33 milyon euro'luk teklifi kabul etmemişti. Davinson Sanchez için bu kez Suudi Arabistan'dan 40 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi bekleniyor.
2 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 2 kez ağları havalandırdı.