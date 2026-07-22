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Göztepe, dördüncü hazırlık maçına çıkıyor

Slovenya kampını sürdüren Göztepe, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip kampta oynadığı ilk üç maçı da kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 15:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, dördüncü hazırlık maçına çıkıyor
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Süper Lig'de yeni sezona Slovenya'nın Bled kasabasında hazırlanan Göztepe yarın 4'üncü özel maçını oynayacak. Sarı-kırmızılılar Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak. 8 Temmuz tarihinden bu yana Slovenya'da yoğun bir şekilde çalışan Göztepe, daha önce oynadığı 3 özel maçını da kazandı. İlk olarak 13 Temmuz'da Hırvatistan ekibi Gorica ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar müsabakayı Armstrong ve Juan'ın golleriyle 2-0 kazandı. Göz-Göz 16 Temmuz'da Ukrayna takımı LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelirken, bu maçta Göztepe lehine 2-0 sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe'nin gollerini Sundberk ve Cherni kaydetti. Göztepe 3'üncü hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı AL Dhafra'nın rakibi oldu. Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Göztepe rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, diğer golü ise Brezilyalı forvet Guilherme Luiz kaydetti. Zorya Luhansk maçının ardından Göztepe 26 Temmuz'da Hırvatistan'ın Rudes takımıyla son özel maçını oynayıp yurda dönecek. Göztepe büyük olasılıkla 8 Ağustos tarihinde ise futbolu bırakan İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Trabzonspor'la karşılaşacak.

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