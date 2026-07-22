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Alberk Koç Fethiyespor'da

Fethiyespor, Aliağa FK ile yollarını ayıran stoper Alberk Koç'u kadrosuna dahil etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 15:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Alberk Koç Fethiyespor'da
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2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Aliağa FK ile yollarını ayıran stoper Alberk Koç'u kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fethiyespor'umuz, son olarak Aliağa Futbol Kulübü'nde forma giyen Alberk Koç ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 24'er kez forma giyen, 2 kez ise şampiyonluk sevinci yaşayan Alberk Koç, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Alberk Koç'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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