Roma, Kadıköy'e gelip izledi!

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma'nın scout ekibi, Hollandalı oyuncuyu tribünden takip etti. Oosterwolde'yi yalnızca Roma'nın değil, Premier Lig'den bir kulüp ile Fransa Ligue 1'den bir takımın da izlediği öğrenildi.
Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken başarılı savunmacı için Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
FENERBAHÇE FORMASIYLA 110 MAÇ
25 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Ocak 2023'te 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 110 maça çıkarken 3 gol atıp 1 asist yaptı.
Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken başarılı savunmacı için Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
FENERBAHÇE FORMASIYLA 110 MAÇ
25 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Ocak 2023'te 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 110 maça çıkarken 3 gol atıp 1 asist yaptı.