Hac Başvurusu Ne Zaman? 2026 Hac Kayıt Tarihleri ve Başvuru Süreci

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adayların öncelikle hac başvurusu yapması ve kura sürecine dahil olması gerekiyor.

2026 hac başvuruları başladı mı?

2026 yılı hac organizasyonu için başvuru tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşiyor. Adaylar, hac kayıt ve güncelleme işlemlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebiliyor.

Hac başvuruları genellikle e-Devlet üzerinden veya ilgili resmi kanallar aracılığıyla yapılıyor.

Hac başvurusu nasıl yapılır?

Hac başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar;

e-Devlet sistemi,

Diyanet hac işlemleri ekranı,

Yetkili başvuru kanalları

üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli güncellemeleri yapmaları gerekiyor.

Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kontenjanları doğrultusunda adaylar arasında kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlıyor.

Kura tarihleri de Diyanet tarafından ayrıca duyuruluyor.

Hac başvurusu için şartlar neler?

Hac başvurularında adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Belirlenen kayıt sürecine katılması,

Gerekli bilgileri doğru şekilde bildirmesi

gerekiyor.

Önceki yıllarda kayıt yaptıran adayların ise hac kayıt durumlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Sonuç: Hac Başvurusu Ne Zaman?

2026 hac başvuru tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimle kesinlik kazanacak. Hacca gitmek isteyen vatandaşların resmi duyuruları takip ederek başvuru sürecini kaçırmamaları gerekiyor.