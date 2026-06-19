YKS Yerleri Açıklandı mı? 2026 YKS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı mı?

YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek.

YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar;

T.C. kimlik numarası,

Aday şifresi

ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden giriş yaparak sınav yerlerini görüntüleyebilecek.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra numarası yer alacak.

YKS giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

ÖSYM genellikle YKS sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

Sınav giriş belgesi olmadan adayların sınav binalarına alınmadığı hatırlatılıyor.

Sınav günü adayların yanında ne olmalı?

YKS adaylarının sınav günü yanlarında;

Fotoğraflı kimlik belgesi,

Sınav giriş belgesi

bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM tarafından yasaklanan eşyaların sınav merkezlerine getirilmemesi de büyük önem taşıyor.

YKS ne zaman yapılacak?

2026 YKS oturumları ÖSYM takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar için sınav saatleri ve kuralları ayrıca duyurulacak.

Sonuç: YKS Yerleri Açıklandı mı?

YKS sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığına ilişkin en güncel bilgi ÖSYM tarafından duyuruluyor. Adaylar sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenebilecek.