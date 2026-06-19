Haber Tarihi: 19 Haziran 2026 11:59 -
Güncelleme Tarihi:
19 Haziran 2026 11:59
YKS Yerleri Açıklandı mı? 2026 YKS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca aday, "YKS yerleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adayların gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevrildi.
YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek.
YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar;T.C. kimlik numarası,Aday şifresiile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden giriş yaparak sınav yerlerini görüntüleyebilecek.Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra numarası yer alacak.YKS giriş belgesi ne zaman yayımlanır?ÖSYM genellikle YKS sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
Sınav giriş belgesi olmadan adayların sınav binalarına alınmadığı hatırlatılıyor.Sınav günü adayların yanında ne olmalı?YKS adaylarının sınav günü yanlarında;Fotoğraflı kimlik belgesi,Sınav giriş belgesibulundurmaları gerekiyor.ÖSYM tarafından yasaklanan eşyaların sınav merkezlerine getirilmemesi de büyük önem taşıyor.YKS ne zaman yapılacak?2026 YKS oturumları ÖSYM takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar için sınav saatleri ve kuralları ayrıca duyurulacak.Sonuç: YKS Yerleri Açıklandı mı?YKS sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığına ilişkin en güncel bilgi ÖSYM tarafından duyuruluyor. Adaylar sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenebilecek.
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