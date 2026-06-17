Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 17 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Dünya Kupası'nda 17 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Takımlar gruplardan çıkma yolunda kritik puanlar için mücadele edecek.

17 Haziran 2026 Dünya Kupası maçları

Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmaları şu şekilde:

Brezilya - Fas

İspanya - Mısır

Portekiz - Kolombiya

Hollanda - Kamerun

Karşılaşmalar, gruplardaki sıralamaları doğrudan etkileyebilecek önemli mücadeleler arasında yer alıyor.

Bu akşam Dünya Kupası maçları

Günün öne çıkan karşılaşmalarından biri Brezilya ile Fas arasında oynanacak. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya, grupta avantaj elde etmek için sahaya çıkarken Fas da sürpriz bir sonuç hedefliyor.

Bir diğer dikkat çeken mücadelede ise İspanya, Mısır karşısında galibiyet arayacak. İki takım için de alınacak puanlar üst tur yolunda büyük önem taşıyor.

Dünya Kupası heyecanı sürüyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Grup aşamasındaki her maç, takımların turnuvadaki geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Futbolseverler günün maçlarını ve sonuçlarını yakından takip ederken, yıldız oyuncuların performansları da merak konusu oluyor.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Dünya Kupası'nda önemli karşılaşmalar oynanacak. Brezilya, Fas, İspanya, Mısır, Portekiz, Kolombiya, Hollanda ve Kamerun sahaya çıkacak.