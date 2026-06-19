Galatasaraylı yıldıza, Leao ve Fernandes sürprizi!

Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferi Jessica Silva'nın paylaşımı, Portekiz futbolunun iki yıldızı Rafael Leao ve Bruno Fernandes'in beğenisiyle dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübe imza atan Portekizli futbolcunun Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşım, dünya futbolunun önemli isimlerinden Rafael Leao ve Bruno Fernandes'in beğenisini aldı.
PORTEKİZLİ YILDIZLARDAN DESTEK
Jessica Silva'nın Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Portekiz Milli Takımı'nın yıldızları Rafael Leao ve Bruno Fernandes de gönderiyi beğenen isimler arasında yer aldı.
İki yıldız futbolcunun etkileşimi, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların dikkatinden kaçmadı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRAN DETAY
Özellikle son dönemde Galatasaray'ın Rafael Leao ve Bruno Fernandes ile ilgilendiğine yönelik iddiaların gündeme gelmesi, söz konusu etkileşimi daha da dikkat çekici hale getirdi.
JESSİCA SİLVA'NIN KARİYERİ
Profesyonel kariyerinde Albergaria, Linköpings FC, Braga, Levante, Olympique Lyonnais, Kansas City Current, Benfica, Gotham FC ve Al Hilal formaları giyen Jessica Silva, kulüp kariyerinde önemli başarılara imza attı.
Tecrübeli futbolcu, Olympique Lyonnais ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, Gotham FC formasıyla da CONCACAF Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Portekiz Kadın Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında gösterilen Jessica Silva, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dahil birçok büyük organizasyonda ülkesini temsil etti.
PORTEKİZLİ YILDIZLARDAN DESTEK
Jessica Silva'nın Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Portekiz Milli Takımı'nın yıldızları Rafael Leao ve Bruno Fernandes de gönderiyi beğenen isimler arasında yer aldı.
İki yıldız futbolcunun etkileşimi, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların dikkatinden kaçmadı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRAN DETAY
Özellikle son dönemde Galatasaray'ın Rafael Leao ve Bruno Fernandes ile ilgilendiğine yönelik iddiaların gündeme gelmesi, söz konusu etkileşimi daha da dikkat çekici hale getirdi.
JESSİCA SİLVA'NIN KARİYERİ
Profesyonel kariyerinde Albergaria, Linköpings FC, Braga, Levante, Olympique Lyonnais, Kansas City Current, Benfica, Gotham FC ve Al Hilal formaları giyen Jessica Silva, kulüp kariyerinde önemli başarılara imza attı.
Tecrübeli futbolcu, Olympique Lyonnais ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, Gotham FC formasıyla da CONCACAF Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
Portekiz Kadın Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında gösterilen Jessica Silva, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dahil birçok büyük organizasyonda ülkesini temsil etti.