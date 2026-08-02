Roma, Konstantinos Koulierakis'i kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, savunma hattına Konstantinos Koulierakis takviyesi yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent temsilcisi, Wolfsburg forması giyen 22 yaşındaki Yunan stoperin transferinin tamamlandığını ve oyuncuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.
16,5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Koulierakis'in bonservisi için Wolfsburg'a 16,5 milyon euro ödeyecek.
33 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Yunan savunma oyuncusunun yeni takımında 33 numaralı formayla mücadele edeceği açıklandı.
KARİYERİNE PAOK'TA BAŞLADI
Futbola PAOK altyapısında başlayan Konstantinos Koulierakis, 2022 yılında Yunan ekibinin A takımına yükseldi. Genç stoper, iki yıl sonra Almanya temsilcisi Wolfsburg'a transfer oldu.
Koulierakis, kariyeri boyunca çıktığı 172 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
16,5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Koulierakis'in bonservisi için Wolfsburg'a 16,5 milyon euro ödeyecek.
33 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Yunan savunma oyuncusunun yeni takımında 33 numaralı formayla mücadele edeceği açıklandı.
KARİYERİNE PAOK'TA BAŞLADI
Futbola PAOK altyapısında başlayan Konstantinos Koulierakis, 2022 yılında Yunan ekibinin A takımına yükseldi. Genç stoper, iki yıl sonra Almanya temsilcisi Wolfsburg'a transfer oldu.
Koulierakis, kariyeri boyunca çıktığı 172 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.