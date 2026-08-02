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Roma, Konstantinos Koulierakis'i kadrosuna kattı

Roma, Wolfsburg'dan 22 yaşındaki Yunan stoper Konstantinos Koulierakis'i transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 17:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Roma, Konstantinos Koulierakis'i kadrosuna kattı
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, savunma hattına Konstantinos Koulierakis takviyesi yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent temsilcisi, Wolfsburg forması giyen 22 yaşındaki Yunan stoperin transferinin tamamlandığını ve oyuncuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

16,5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Koulierakis'in bonservisi için Wolfsburg'a 16,5 milyon euro ödeyecek.

33 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Yunan savunma oyuncusunun yeni takımında 33 numaralı formayla mücadele edeceği açıklandı.

KARİYERİNE PAOK'TA BAŞLADI

Futbola PAOK altyapısında başlayan Konstantinos Koulierakis, 2022 yılında Yunan ekibinin A takımına yükseldi. Genç stoper, iki yıl sonra Almanya temsilcisi Wolfsburg'a transfer oldu.

Koulierakis, kariyeri boyunca çıktığı 172 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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