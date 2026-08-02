Bursaspor'dan Henry Onyekuru hamlesi

Bursaspor, emin adımlarla transfer çalışmalarına devam ediyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce Ahmed Kıvanç, Bayramov, Zeki Yavru, Elitim, Lewis Baker, Lincoln Henrique, Boutrah, Hüseyin Maldar ve Kelechi İheanacho'yla sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, şimdi de gözünü Gençlerbirliği'nden ayrılan Henry Onyekuru'ya dikti.
MASAYA OTURDU
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusuyla masaya oturan Bursaspor, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmayı hedefliyor.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Geçtiğimiz sezonu Başkent ekibinde geçiren Onyekuru, daha önce, Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giydi. Türkiye'yi yakından tanıyan tecrübeli oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme önerildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Onyekuru'nun, Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerden teklifler aldığı ancak 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de kalmak istediği belirtildi. Gençlerbirliği formasıyla geçen sezon 19 maça çıkan Onyekuru, skor katkısı veremedi. 12 Temmuz'da da yollar ayrıldı.
EN FAZLA GALATASARAY'DA OYNADI
Onyekuru, 2018-19 ve 2020- 21 yılları arasında Galatasaray'da 2.5 dönem forma giydi. Kariyerinde de en fazla maça sarı-kırmızılı takımda çıktı. 71 maçta Galatasaray formasını terleten Onyekuru, 22 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.
MASAYA OTURDU
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusuyla masaya oturan Bursaspor, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmayı hedefliyor.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Geçtiğimiz sezonu Başkent ekibinde geçiren Onyekuru, daha önce, Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giydi. Türkiye'yi yakından tanıyan tecrübeli oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme önerildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Onyekuru'nun, Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerden teklifler aldığı ancak 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de kalmak istediği belirtildi. Gençlerbirliği formasıyla geçen sezon 19 maça çıkan Onyekuru, skor katkısı veremedi. 12 Temmuz'da da yollar ayrıldı.
EN FAZLA GALATASARAY'DA OYNADI
Onyekuru, 2018-19 ve 2020- 21 yılları arasında Galatasaray'da 2.5 dönem forma giydi. Kariyerinde de en fazla maça sarı-kırmızılı takımda çıktı. 71 maçta Galatasaray formasını terleten Onyekuru, 22 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.