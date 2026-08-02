02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
19:00
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
15:30
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
15:30
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
16:00
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Bursaspor'dan Henry Onyekuru hamlesi

Bursaspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Henry Onyekuru ile masaya oturdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 12:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bursaspor'dan Henry Onyekuru hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bursaspor, emin adımlarla transfer çalışmalarına devam ediyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Ahmed Kıvanç, Bayramov, Zeki Yavru, Elitim, Lewis Baker, Lincoln Henrique, Boutrah, Hüseyin Maldar ve Kelechi İheanacho'yla sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, şimdi de gözünü Gençlerbirliği'nden ayrılan Henry Onyekuru'ya dikti.

MASAYA OTURDU

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusuyla masaya oturan Bursaspor, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmayı hedefliyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Geçtiğimiz sezonu Başkent ekibinde geçiren Onyekuru, daha önce, Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giydi. Türkiye'yi yakından tanıyan tecrübeli oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme önerildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Onyekuru'nun, Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerden teklifler aldığı ancak 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de kalmak istediği belirtildi. Gençlerbirliği formasıyla geçen sezon 19 maça çıkan Onyekuru, skor katkısı veremedi. 12 Temmuz'da da yollar ayrıldı.

EN FAZLA GALATASARAY'DA OYNADI

Onyekuru, 2018-19 ve 2020- 21 yılları arasında Galatasaray'da 2.5 dönem forma giydi. Kariyerinde de en fazla maça sarı-kırmızılı takımda çıktı. 71 maçta Galatasaray formasını terleten Onyekuru, 22 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.