Haber Tarihi: 02 Ağustos 2026 13:04 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 13:04

Sosyal Medyada Alkol Paylaşmak Yasak mı?

Sosyal medyada yaptığı alkollü sofra paylaşımı nedeniyle bir vatandaşa idari para cezası kesilmesi, "Sosyal medyada alkol paylaşmak yasak mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal Medyada Alkol Paylaşmak Yasak mı?
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Son olarak 67 yaşındaki Şükrü Mısırlıoğlu'na, arkadaşlarıyla kurduğu alkollü sofrayı sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesiyle "alkol reklamı yaptığı" değerlendirilerek 81 bin lira idari para cezası uygulandı.
Olay nasıl gelişti?

İddiaya göre Şükrü Mısırlıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu alkollü sofranın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan inceleme sonucunda paylaşımın, alkol ürünlerinin tanıtımı ve reklamı niteliğinde olduğu değerlendirilerek hakkında idari işlem başlatıldı.

Süreç sonunda Mısırlıoğlu'na 81 bin lira idari para cezası kesildi.

Sosyal medyada alkol paylaşmak suç mu?

Türkiye'de alkollü içkilerin reklamı ve tanıtımıyla ilgili sınırlamalar bulunuyor. Ancak sosyal medya üzerinden yapılan her paylaşım otomatik olarak "alkol reklamı" sayılmıyor.

Paylaşımın içeriği, amacı, ticari nitelik taşıyıp taşımadığı ve ilgili mevzuat kapsamında nasıl değerlendirildiği her olayda ayrı ayrı inceleniyor.

Karara itiraz edilebilir mi?


İdari para cezasına muhatap olan kişiler, yürürlükteki mevzuat kapsamında yargı yoluna başvurarak cezanın iptalini talep edebiliyor. Nihai değerlendirme ise ilgili mahkemeler tarafından yapılıyor.

Sonuç: Sosyal Medyada Alkol Paylaşmak Yasak mı?

Şükrü Mısırlıoğlu'na kesilen 81 bin liralık idari para cezası, sosyal medya paylaşımlarının alkol reklamı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Her paylaşımın hukuki durumu, somut olayın özelliklerine göre ilgili kurumlar ve yargı mercileri tarafından değerlendiriliyor.

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