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Barcelona'nın Ferran Torres için beklentisi!

Barcelona, PSG'nin kadrosuna katmak istediği Ferran Torres için 55 milyon euro bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın Ferran Torres için beklentisi!
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Barcelona, Ferran Torres'i bonservisine aldığı bedelin altında satmayı düşünmüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Fransız devi Paris Saint-Germain'in, 26 yaşındaki İspanyol golcü için önümüzdeki günlerde Barcelona ile doğrudan transfer görüşmelerine başlayacağı öne sürülmüştü. İspanya basınında yer alan haberlerde Ferran Torres'in, Barcelona'da yeterince değer görmediğini düşündüğü ve bu nedenle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edilmişti.

BARCELONA'YA RESMİ TEMAS YOK

Diario Sport'un haberine göre ise Barcelona cephesi, çıkan iddialara rağmen PSG'nin ilgisinden haberdar değil. Katalan kulübüne Fransız ekibinden ne de oyuncunun kendisi veya temsilcileri tarafından herhangi bir resmi bildirim yapılmadı.

Barcelona yönetiminin transfer söylentilerinin tamamını basından takip ettiği ve şimdi Ferran Torres'in vereceği nihai kararı beklediği aktarıldı.

KARAR GELECEK HAFTA BEKLENİYOR

Katalan ekibi, transfer sürecinin gelecek hafta netlik kazanmasını umut ediyor. Böylece kulüp yönetimi, yaz transfer döneminin geri kalan kısmına ilişkin planlamasını daha sağlıklı şekilde yapabilecek.

HEDEF EN AZ 55 MİLYON EURO

Haberde, Ferran Torres'in ayrılık talebinde bulunması halinde Barcelona'nın mümkün olan en yüksek bonservis gelirini elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

Katalan kulübü, mevcut transfer piyasasında hücum oyuncularının yüksek bedellerle el değiştirdiğini düşünüyor ve bu nedenle önemli bir bonservis geliri bekliyor.

Barcelona'nın en azından Ferran Torres'i 2022 yılında Manchester City'den transfer ederken ödediği 55 milyon euroluk bonservis bedelini geri kazanmayı hedeflediği ifade edildi.

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